Аваков создал тайный департамент Нацполиции, - Шабунин

Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что у Нацполиции появился Департамент защиты интересов общества и государства. Однако подробную информацию о его структуре, составе, функциях и полномочиях решили засекретить.

Как отметил Шабунин, осенью 2019 года Аваков ликвидировал экономический департамент Нацполиции, который кошмарил бизнес. Об этом Шабунин написал в фейсбуке.

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Шабунин отметил, что теперь Аваков восстановил департамент "под новым пафосным названием и засекретил полномочия".

Кошмарить он будет не только бизнес, но и государственных служащих. Именно для этого на прошлой неделе его депутаты протянули в первом чтении законопроект №2560, который отберету ГБР часть подследственности и передаст ее в аваковскую Нацполицию,

– отметил Шабунин.

Что известно о секретном отделе Нацполиции