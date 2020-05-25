Аваков создал тайный департамент Нацполиции, - Шабунин
Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что у Нацполиции появился Департамент защиты интересов общества и государства. Однако подробную информацию о его структуре, составе, функциях и полномочиях решили засекретить.
Как отметил Шабунин, осенью 2019 года Аваков ликвидировал экономический департамент Нацполиции, который кошмарил бизнес. Об этом Шабунин написал в фейсбуке.
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Шабунин отметил, что теперь Аваков восстановил департамент "под новым пафосным названием и засекретил полномочия".
Кошмарить он будет не только бизнес, но и государственных служащих. Именно для этого на прошлой неделе его депутаты протянули в первом чтении законопроект №2560, который отберету ГБР часть подследственности и передаст ее в аваковскую Нацполицию,
– отметил Шабунин.
Что известно о секретном отделе Нацполиции
- На запрос Центра противодействия коррупции в Нацполиции ответили, что в ее составе создали новое подразделение – "Департамент защиты интересов общества и государства". Ни его функции, ни полномочия, ни структура не раскрываются.
- В ответе указали, что сведения о структуре, общей численности, задачах и функциях Департамента "составляют служебную информацию".
- Шабунин предполагает, что полиция решила "продолжить заниматься давлением на бизнес и экономику, но уже без Департамента защиты экономики, на ликвидации которого так пиарились, а с помощью нового подразделения".