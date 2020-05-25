Аваков створив таємний департамент Нацполіції, – Шабунін

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що у Нацполіції з'явився Департамент захисту інтересів суспільства і держави. Однак детальну інформацію про його структуру, склад, функції і повноваження вирішили засекретити.

Як зазначив Шабунін, восени 2019 року Аваков ліквідував економічний департамент Нацполіції, який кошмарив бізнес. Про це Шабунін написав у фейсбуці.

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Шабунін зауважив, що тепер Аваков відновив департамент "під новою пафосною назвою і засекретив повноваження".

Кошмарити він буде не лише бізнес, а й державних службовців. Саме для цього минулого тижня його депутати протягнули в першому читанні законопроєкт №2560, який відбере в ДБР частину підслідності та передасть її в аваківську Нацполіцію,

– наголосив Шабунін.

Що відомо про секретний відділ Нацполіції