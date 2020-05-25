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Аваков створив таємний департамент Нацполіції, – Шабунін

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Аваков створив таємний департамент Нацполіції
Аваков створив таємний департамент Нацполіції / 5 канал

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що у Нацполіції з'явився Департамент захисту інтересів суспільства і держави. Однак детальну інформацію про його структуру, склад, функції і повноваження вирішили засекретити.

Як зазначив Шабунін, восени 2019 року Аваков ліквідував економічний департамент Нацполіції, який кошмарив бізнес. Про це Шабунін написав у фейсбуці.

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Шабунін зауважив, що тепер Аваков відновив департамент "під новою пафосною назвою і засекретив повноваження".

Кошмарити він буде не лише бізнес, а й державних службовців. Саме для цього минулого тижня його депутати протягнули в першому читанні законопроєкт №2560, який відбере в ДБР частину підслідності та передасть її в аваківську Нацполіцію,
– наголосив Шабунін.

Що відомо про секретний відділ Нацполіції

  • На запит Центру протидії корупції у Нацполіції відповіли, що у її складі створили новий підрозділ – Департамент захисту інтересів суспільства і держави. Ні його функції, ні повноваження, ні структура не розкриваються.
  • У відповіді вказали, що відомості про структуру, загальну чисельність, завдання і функції Департаменту "становлять службову інформацію".
  • Шабунін припускає, що поліція вирішила "продовжити займатися тиском на бізнес та економіку, але вже без Департаменту захисту економіки, на ліквідації якого так піарилися, а за допомогою нового підрозділу".
Автор: Северин Трач
Теги: Новини України Міністерство внутрішніх справ Віталій Шабунін - новини Арсен Аваков Поліція
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