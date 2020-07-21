Арсен Аваков пообщался с журналистами после задержания террориста Максима Плохого в Луцке. Министр отметил, что террорист готовился к операции не один – у него есть сообщники.

Министр внутренних дел уточнил, что некоторые сообщники Плохого уже задержаны, сообщает 24 канал.

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"Его сообщники задержаны, буквально пару часов назад его товарища в Харькове задержали. Он с ним имел деловые контакты. Там взяли несколько единиц оружия, патронов, взрывчатки", – сказал Аваков на брифинге.

К слову. В то же время с захватом заложников в Луцке, в других городах Украины также закладывали взрывчатки. В частности, взрывы раздавались в Киеве возле станции метро "Минская", а также произошли минирования в Харькове.

Что сказал Аваков о луцком террористе

"Он неуравновешенный человек. Он нарисовал свой мир в голове, придумал месть этому миру и сформулировал какие-то тезисы", – отметил министр внутренних дел.

Аваков заверил, что Максима Плохого "ждет очень долгий тюремный срок".

Как террориста удалось задержать

Министр рассказал, что террорист вышел из автобуса после того, как договорился с правоохранителями и поговорил с президентом. По словам Авакова, он сам сдался – вышел из автобуса и лег на землю. После Плохого вышел генерал Коваль и еще 2 правоохранителя. После задержания заложников отпустили.

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, который также общался с журналистами, заявил, что Зеленский говорил с террористом примерно 15 минут, что также очень повлияло на счастливое завершение события.

Штурм захваченного автобуса и задержание террориста: видео

У президента Зеленского и Максима Плохого якобы была договоренность:

Зеленский выкладывает видео;

После этого заложников отпускают.

Освободили 13 заложников. Раненых, к счастью, нет. Взрывотехники тщательно обыскали автобус и территорию. Специалисты отметили, что у террориста был пистолет, автомат и боевая граната. Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко отметил, что второй бомбы, о которой рассказывал террорист, нет.



Арсенал оружия сообщника луцкого террориста / Фото Лучане

Захват автобуса с заложниками: главное