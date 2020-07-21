Аваков: У Плохого были сообщники, некоторых уже задержали
Арсен Аваков пообщался с журналистами после задержания террориста Максима Плохого в Луцке. Министр отметил, что террорист готовился к операции не один – у него есть сообщники.
Министр внутренних дел уточнил, что некоторые сообщники Плохого уже задержаны, сообщает 24 канал.
Обратите внимание Луцкого террориста задержали: фото и видео штурма
"Его сообщники задержаны, буквально пару часов назад его товарища в Харькове задержали. Он с ним имел деловые контакты. Там взяли несколько единиц оружия, патронов, взрывчатки", – сказал Аваков на брифинге.
Что сказал Аваков о луцком террористе
"Он неуравновешенный человек. Он нарисовал свой мир в голове, придумал месть этому миру и сформулировал какие-то тезисы", – отметил министр внутренних дел.
Аваков заверил, что Максима Плохого "ждет очень долгий тюремный срок".
Как террориста удалось задержать
Министр рассказал, что террорист вышел из автобуса после того, как договорился с правоохранителями и поговорил с президентом. По словам Авакова, он сам сдался – вышел из автобуса и лег на землю. После Плохого вышел генерал Коваль и еще 2 правоохранителя. После задержания заложников отпустили.
Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, который также общался с журналистами, заявил, что Зеленский говорил с террористом примерно 15 минут, что также очень повлияло на счастливое завершение события.
Штурм захваченного автобуса и задержание террориста: видео
У президента Зеленского и Максима Плохого якобы была договоренность:
- Зеленский выкладывает видео;
- После этого заложников отпускают.
Освободили 13 заложников. Раненых, к счастью, нет. Взрывотехники тщательно обыскали автобус и территорию. Специалисты отметили, что у террориста был пистолет, автомат и боевая граната. Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко отметил, что второй бомбы, о которой рассказывал террорист, нет.
Арсенал оружия сообщника луцкого террориста / Фото Лучане
Захват автобуса с заложниками: главное
- 21 июля 2020 года примерно в 8:00 мужчина по имени Максим Кривош (Плохой) захватил в центре Луцка маршрутку. В ней находились 13 человек.
- Террорист сам позвонил в полицию и заявил о своих намерениях – взорвать автобус с людьми, если политики, в том числе и президент, не выполнят ряд требований. Уточнил, что имеет с собой взрывчатку и стрелковое оружие.
- Его основным требованием было, чтобы Владимир Зеленский в видеообращении призвал украинцев смотреть фильм "Земляне" 2005 года, а ключевые украинские политики и олигархи выложили в своих социальных сетях признание о том, что они – "террористы в законе".