Арсен Аваков поспілкувався з журналістами після затримання терориста Максима Плохого у Луцьку. Міністр зазначив, що терорист готувався до операції не один – у нього є спільники.

Міністр внутрішніх справ уточнив, що деякі спільники Плохого вже затримані, повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу Луцького терориста затримали: фото й відео штурму

"Його спільники затримані, буквально пару годин назад його товариша в Харкові затримали. Він з ним мав ділові контакти. Там взяли кілька одиниць зброї, патронів, вибухівки", – сказав Аваков на брифінгу.

До слова. Водночас з захопленням заручників у Луцьку, в інших містах України також закладали вибухівки. Зокрема, вибухи лунали у Києві біля станції метро "Мінська", а також відбулись замінування у Харкові.

Що сказав Аваков про луцького терориста

"Він неврівноважена людина. Він намалював свій світ в голові, придумав помсту цьому світу і сформулював якісь тези", – зауважив міністр внутрішніх справ.

Аваков запевнив, що Максима Плохого "чекає дуже довгий тюремний термін".

Як терориста вдалось затримати

Міністр розповів, що терорист вийшов з автобуса після того, як домовився з правоохоронцями та поговорив з президентом. За словами Авакова, він сам здався – вийшов з автобуса і ліг на землю. Після Плохого вийшов генерал Коваль і ще 2 правоохоронці. Після затримання заручників відпустили.

Заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, який також спілкувався з журналістами, заявив, що Зеленський говорив з терористом приблизно 15 хвилин, що також дуже вплинуло на щасливе завершення події.

Штурм захопленого автобуса та затримання терориста: відео

У президента Зеленського та Максима Плохого нібито була домовленість:

Зеленський закидує відео;

Після цього заручників відпускають.

Звільнили 13 заручників. Поранених, на щастя, немає. Вибухотехніки ретельно обшукали автобус та територію. Спеціалісти зазначили, що у терориста був пістолет, автомат і бойова граната. Директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко наголосив, що другої бомби, про яку розповідав терорист, немає.



Арсенал зброї луцького терориста / Фото Лучани

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