Аваков: У Плохого були спільники, деяких вже затримали
Арсен Аваков поспілкувався з журналістами після затримання терориста Максима Плохого у Луцьку. Міністр зазначив, що терорист готувався до операції не один – у нього є спільники.
Міністр внутрішніх справ уточнив, що деякі спільники Плохого вже затримані, повідомляє 24 канал.
Зверніть увагу Луцького терориста затримали: фото й відео штурму
"Його спільники затримані, буквально пару годин назад його товариша в Харкові затримали. Він з ним мав ділові контакти. Там взяли кілька одиниць зброї, патронів, вибухівки", – сказав Аваков на брифінгу.
Що сказав Аваков про луцького терориста
"Він неврівноважена людина. Він намалював свій світ в голові, придумав помсту цьому світу і сформулював якісь тези", – зауважив міністр внутрішніх справ.
Аваков запевнив, що Максима Плохого "чекає дуже довгий тюремний термін".
Як терориста вдалось затримати
Міністр розповів, що терорист вийшов з автобуса після того, як домовився з правоохоронцями та поговорив з президентом. За словами Авакова, він сам здався – вийшов з автобуса і ліг на землю. Після Плохого вийшов генерал Коваль і ще 2 правоохоронці. Після затримання заручників відпустили.
Заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, який також спілкувався з журналістами, заявив, що Зеленський говорив з терористом приблизно 15 хвилин, що також дуже вплинуло на щасливе завершення події.
Штурм захопленого автобуса та затримання терориста: відео
У президента Зеленського та Максима Плохого нібито була домовленість:
- Зеленський закидує відео;
- Після цього заручників відпускають.
Звільнили 13 заручників. Поранених, на щастя, немає. Вибухотехніки ретельно обшукали автобус та територію. Спеціалісти зазначили, що у терориста був пістолет, автомат і бойова граната. Директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко наголосив, що другої бомби, про яку розповідав терорист, немає.
Арсенал зброї луцького терориста / Фото Лучани
Захоплення автобуса з заручниками: головне
- 21 липня 2020 року приблизно о 8:00 чоловік на ім'я Максим Кривош (Плохой) захопив у центрі Луцька маршрутку. У ній перебувало 13 людей.
- Терорист сам зателефонував у поліцію й заявив про свої наміри – підірвати автобус з людьми, якщо політики, зокрема й президент, не виконають низку вимог. Уточнив, що має з собою вибухівку й стрілецьку зброю.
- Його ключова вимога була, аби Володимир Зеленський у відеозверненні закликав українців дивитись фільм "Земляни" 2005 року, а ключові українські політики й олігархи виклали у своїх соціальних мережах зізнання про те, що вони – "терористи в законі".