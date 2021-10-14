Как написал Аваков в своей колонке на УП, тезис о "возвращении исключительно дипломатическим путем" следует оставить дипломатам.

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Армия должна делать свою работу

Экс-министр отметил, что нельзя рассчитывать на успех, добровольно обрекая себя на поражение.

Армия обязана делать свою работу. В частности, и иметь наработанный сценарий освобождения захваченных агрессором территорий с использованием всех современных форм вооружения и стратегий,

– подчеркнул он.

Аваков призывает закрепить на государственном уровне стратегию деоккупации и реинтеграции не только Крыма, но и Донецкой и Луганской областей. По его словам, в 2018 году такую стратегию приняли на уровне МВД.

"Сегодня критически необходима национальная единая стратегия по Крыму и Донбассу, наработка которой – это совместная миссия парламента, президента и правительства, при тесном сотрудничестве с гражданским обществом и нашими международными партнерами", – отметил он.

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Новая стратегия безопасности ЕС

Экс-глава МВД убежден, что Украина должна присоединиться к формированию новой стратегии безопасности ЕС. Как известно, недавно состоялось совещание 27 лидеров Евросоюза.

Во время встречи за закрытыми дверями лидеры ЕС, наконец, достигли прогресса по необходимости переформатирования оборонной стратегии. Наработку нового документа планируют завершить и представить к следующему саммиту НАТО осенью 2022 года в Мадриде.

По мнению Авакова, Украина должна присоединиться к коллективной безопасности ЕС. Правда, пока это возможно только во внеблоковом статусе.

Ведь построение оборонной модели Европы без участия нашего государства – будет по меньшей мере неполным. В худшем сценарии может оказаться стратегически ошибочной,

считает бывший министр.

Обратите внимание! В сентябре секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинская власть может прибегнуть к военному пути деоккупации Крыма и отдельных районов Донбасса, но хочет избежать массовых жертв.