Як написав Аваков у своїй колонці на УП, тезу про "повернення винятково дипломатичним шляхом" слід залишити дипломатам.

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Армія має робити свою роботу

Ексміністр зазначив, що не можна розраховувати на успіх, добровільно прирікаючи себе на поразку.

Армія зобов'язана робити свою роботу. Зокрема, і мати напрацьований сценарій звільнення захоплених агресором територій з використанням усіх сучасних форм озброєння та стратегій,

– наголосив він.

Аваков закликає закріпити на державному рівні стратегію деокупації та реінтеграції не лише Криму, а й Донецької та Луганської областей. За його словами, у 2018 році таку стратегію ухвалили на рівні МВС.

"Сьогодні критично необхідна Національна єдина стратегія по Криму та Донбасу, напрацювання якої – це спільна місія парламенту, президента та уряду, за тісної співпраці з громадянським суспільством та нашими міжнародними партнерами", – зауважив він.

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Нова безпекова стратегія ЄС

Ексглава МВС переконаний, що Україна має долучитися до формування нової безпекової стратегії ЄС. Як відомо, нещодавно відбулася нарада 27 лідерів Євросоюзу.

Під час зустрічі за зачиненими дверима лідери ЄС, нарешті, досягли прогресу щодо необхідності переформатування оборонної стратегії. Напрацювання нового документа планують завершити та представити до наступного Саміту НАТО восени 2022 року в Мадриді.

На думку Авакова, Україна має долучитися до колективної безпеки ЄС. Щоправда, наразі це можливо лише у позаблоковому статусі.

Адже побудова оборонної моделі Європи без участі нашої держави – буде щонайменше неповною. В гіршому сценарії – може виявитися стратегічно помилковою,

вважає колишній міністр.

Зверніть увагу! У вересні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українська влада може вдатися до військового шляху деокупації Криму та окремих районів Донбасу, але хоче уникнути масових жертв.