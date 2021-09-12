Зокрема й серед мирного населення. Таку думку висловив секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов.
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"Ми можемо повоювати за Крим", – заявив він.
І додав, треба мати на увазі, що Україна не може допустити, аби сотні тисяч людей полягли під час таких військових операцій.
У нас якраз є розуміння того, де є ця межа. Але це не значить, що у разі необхідності ми не будемо цим користуватися,
– зазначив секретар РНБО.
Данілов: Занадто мало ось цього "ми занепокоєні"
Він розповів, що був дуже вражений, коли багато партнерів України підтримали "Кримську платформу". Але після цього мають бути дії.
Данілов нагадав, що зараз у Криму відбувають порушення прав людини. Їх забирають до в'язниць, катують, позбавляють можливості жити. "І ось це словосполучення "ми занепокоєні" на сьогодні, я вважаю, занадто замало для того, щоб все це продовжувалося в сучасному світі", – наголосив він.
За його словами, це мали б бути активні дії як економічні, так і фінансові. Однак про військову складову не мовиться, тому що в сучасному світі це неможливо. Адже через це буде гинути велика кількість мирного населення.
Ситуація в окупованому Криму: останні новини
- Окупанти 4 вересня провели обшук в будинку заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла. Політика затримали і відвезли в невідомому напрямку.
- Згодом прокремлівські силовики провели ще низку незаконних обшуків. Серед затриманих 3 – 4 вересня кримських татар виявився родич першої заступниці міністра закордонних справ Еміне Джапарової Асан Ахтемов. Також у слідчому ізоляторі Сімферополя перебуває його брат Азіз.
- Затриманих звинуватили в "організації диверсії на газопроводі" у селі Пермовайське в окупованому Криму. Адвокат братів Ахтемових повідомив, що з кримчан російські спецслужби силою вибивали свідчення.