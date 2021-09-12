Зокрема й серед мирного населення. Таку думку висловив секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов.

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"Ми можемо повоювати за Крим", – заявив він.

І додав, треба мати на увазі, що Україна не може допустити, аби сотні тисяч людей полягли під час таких військових операцій.

У нас якраз є розуміння того, де є ця межа. Але це не значить, що у разі необхідності ми не будемо цим користуватися,

– зазначив секретар РНБО.

Данілов: Занадто мало ось цього "ми занепокоєні"

Він розповів, що був дуже вражений, коли багато партнерів України підтримали "Кримську платформу". Але після цього мають бути дії.

Данілов нагадав, що зараз у Криму відбувають порушення прав людини. Їх забирають до в'язниць, катують, позбавляють можливості жити. "І ось це словосполучення "ми занепокоєні" на сьогодні, я вважаю, занадто замало для того, щоб все це продовжувалося в сучасному світі", – наголосив він.

За його словами, це мали б бути активні дії як економічні, так і фінансові. Однак про військову складову не мовиться, тому що в сучасному світі це неможливо. Адже через це буде гинути велика кількість мирного населення.

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