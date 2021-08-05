Про це він повідомив під час великого інтерв'ю телеканалу "Дом" 5 серпня.

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Я вірю, що не можна сідати за стіл з людьми, які тримають в руках зброю. Це предметна розмова. Я завжди виступав за те, що першим пунктом будь-яких домовленостей було "припинення вогню",

– сказав глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що "потрібно перестати стріляти, щоб взагалі про щось говорити. Якщо це працює, то можна піти далі".

За його словами, далі виведення російських військ, після цього українські воїни мають зайти за межу окупованих територій, щоб взяти під контроль кордон.

Важлива також гуманітарна місія, яка полягає не лише у домовленостях та перемовинах, а й в постійному тиску на Росію.

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