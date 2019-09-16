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      Аваков – это дискредитированное токсичное лицо, – Минаков

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      Арсен Аваков
      Арсен Аваков / 24 канал

      Арсен Аваков является одной из самых одиозных фигур этого и предыдущего Кабинета министров. На его каденцию пришлась реформа МВД, которую эксперты называют провальной. А местами фиксируют не уменьшение, а наоборот увеличение преступлений в стране. В каком состоянии сейчас МВД и почему Зеленский не уволил Аваков – читайте дальше.

      Эксперт по политическим вопросам Алексей Минаков в комментарии 24 каналу сказал, что к Авакову много претензий, начиная от провальной реформы полиции.

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      "Пан Аваков – это дискредитированная токсичная особа, поэтому к нему много претензий, начиная от того, что он провалил реформу полиции. Там были провалы по конкретным делам против активистов. Именно поэтому проходили акции под названием "Аваков – черт" перед зданием Офиса Президента, когда его должны были назначить министром внутренних дел", – сказал Минаков.

      По его словам, реформа является провальной, потому что не состоялось очистки системы от старых коррупционных кадров.

      Более того, те люди, которые не прошли переаттестацию, возобновились через суды. Вот это ключевая проблема, потому что реформа предполагает и изменение системы, и кадров,
      – отметил эксперт по политическим вопросам.

      Он считает, что Авакова оставили на посту за то, что состоялась договоренность на самом высоком уровне".

      "Аваков обеспечил прозрачные, честные парламентские и президентские выборы. И в виде благодарности Зеленский фактически и оставил его главой МВД. Сейчас Аваков идет на рекорд по количеству дней на посту. Несмотря на то, что якобы Аваков является временной фигурой, но мы понимаем, что нет ничего более постоянного, чем временное", – заверил Минаков.

      Больше об Арсене Авакове смотрите в сюжете 24 канала:

       

      blog_ava
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      16 сентября
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      Автор: Егор Скорина
      Теги: Новости Украины Расследования Полиция Министерство внутренних дел Арсен Аваков Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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