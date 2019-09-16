Аваков – це дискредитована токсична особа, – Мінаков

Арсен Аваков є однією з найодіозніших фігур цього та попереднього Кабінету міністрів. На його каденцію припала реформа МВС, яку експерти називають провальною. А місцями фіксують не зменшення, а навпаки – збільшення злочинів в країні. В якому стані нині МВС та чому Зеленський не звільнив Аваков – читайте далі.

Експерт з політичних питань Олексій Мінаков в коментарі 24 каналу сказав, що до Авакова багато претензій починаючи від провальної реформи поліції.

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"Пан Аваков – це дискредитована токсична особа, тому до неї багато претензій, починаючи від того, що він провалив реформу поліції. Там були провали по конкретних справах проти активістів. Саме тому відбувались акції під назвою "Аваков – чорт" перед будівлею Офісу Президента, коли його мали призначити міністром внутрішніх справ", – сказав Мінаков.

За його словами, реформа є провальною, бо не відбулось очищення системи від старих корупційних кадрів.

Ба більше, ті люди, які не пройшли переатестацію поновились через суди. Ось це ключова проблема, бо реформа передбачає і зміну системи, і кадрів,

– зазначив експерт з політичних питань.

Він вважає, що Авакова залишили на посаді через те, що відбулась "домовленість на найвищому рівні".

"Аваков забезпечив прозорі, чесні парламентські та президентські вибори. І у вигляді вдячності Зеленський фактично і залишив його головою МВС. Нині Аваков йде на рекорд за кількістю днів на посаді. Попри те, що нібито Аваков є тимчасовою фігурою, але ми розуміємо, що немає нічого постійнішого, ніж тимчасове", – запевнив Мінаков.

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