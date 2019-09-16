Чи звільнять Авакова через пів року: думка експерта

Чи не найбільшим запитом та вимогою суспільства було і залишається звільнення з посади міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Однак президент Володимир Зеленський вирішив залишити його на посаді, нібито лише на пів року. Про те, чи звільнять таки міністра внутрішніх справ після зазначеного терміну – читайте припущення експерта.

Як сказав оглядач видання "Новое время" Іван Верстюк у прямому ефірі 24 каналу, Зеленський залишив Авакова на посаді, адже йому вигідніше мати лояльного до себе міністра, аніж міністра-опозиціонера.

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Він зауважив, що Аваков є досить масштабною фігурою української політики, з ним пов'язують праворадикальні рухи, які можуть дестабілізувати ситуацію на вулицях. Також, окрім "Нацкорпусу" та "Нацдружин", Аваков має величезний вплив у Харкові, переконаний Верстюк.

Тож, на думку Івана, Зеленський вирішив, що краще залишити міністра на посаді, хоча це і має величезні ризики. Наразі порушена приблизно тисяча справ про корупцію, і, як сказав Верстюк, вони навряд чи коли-небудь дійдуть до суду під керівництвом Авакова.

Крім того, Аваков традиційно має вплив на Міністерство інфраструктури. Раніше він контролював його, бо це була квота "Народного фронту", а на чолі міністерства був Володимир Омелян. Але й інші міністри та їх заступники отримували від нього телефонні дзвінки, які мали відношення до роботи державних підприємств,

– заявив Іван Верстюк.

Також він додав, що у випадку з Аваковим не варто розраховувати на те, що він легко попрощається зі своєю посадою. Ба більше, як підкреслив Верстюк, через пів року Аваков не піде у відставку.

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Провали Авакова на посади міністра внутрішніх справ / Інфографіка 24 каналу