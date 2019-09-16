Аваков ніби намагається шантажувати Зеленського, – Крапивін

Арсену Авакову дивом вдалось залишитись на посаді міністра внутрішніх справ. А все через те, що його роль є переоціненою.

Таку думку в ефірі в 24 каналу озвучив координатор Експертного центру з прав людини Євген Крапивін. Та наголосив, що Аваков залишається впливом політиком, з яким рахується чинна влада.

Цікаво! Гучні заяви Авакова: де нахабно збрехав міністр

"Його роль є переоціненою. Та аура людини, яка забезпечила порядок на виборах, вгамувала "Нацдружин" або різні муніципальні варти в регіонах, людини, яка була в конфронтації з Петром Порошенком, коли всі боялись у Кабміні проти його політики виступити, грає на випередження. Я сподіваюсь, що домовленість буде виконана, і ми зможемо отримати нового міністра внутрішніх справ", – сказав Крапивін.

Він пригадав, що раніше йшлося про те, що Аваков залишився нібито тимчасовим міністром внутрішніх справ, а через приблизно пів року він цей пост залишить.

Зараз всі починають в цьому сумніватись через історію з підпорядкування Нацгвардії та особистою зустріччю Авакова зі Зеленським. Таке враження, що він там намагається якось шантажувати президента і так далі,

– наголосив гість студії.

За його словами, багато ще не зроблено в частині кримінального блоку і в тому, що стосується розслідування злочинів. Він додав: "Здавалось б, що реформа має починатись звідти, однак, вона почалась з успішного піарпроєкту патрульної поліції".

"У нас є величезна кількість нападів на активістів, які неефективно розслідуються. Єдина справа, яка має перспективу, – це справа Гандзюк. З таким суспільним тиском вона ледь-ледь розслідується. Однак, варто розуміти, що у всіх інших взагалі нічого не відбувається", – пояснив експерт.

Що відомо про справу вбивства Гандзюк?31 липня 2017 року херсонську активістку облили кислотою, коли вона виходила дому. Пізніше від отриманих опіків вона померла.



Кількох фігурантів затримали. Але рідні Катерини кажуть, що це виконавці, тоді як замовники нападу цілком можуть уникнути покарання.



Офіційна версія слідства: голова Херсонської облради Владислав Мангер разом з кримінальним авторитетом Олексієм Левіним замовили напад на Катерину Гандзюк, який і спричинив її смерть. Водночас, адвокати вважають причетними до вбивства Каті: голову Херсонської облради Владислава Мангера та Ігоря Павловського – це колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука.



Провали Авакова на посади міністра внутрішніх справ / Інфографіка 24 каналу