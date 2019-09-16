Аваков будто пытается шантажировать Зеленского, – Крапивин

Арсену Авакову чудом удалось остаться на посту министра внутренних дел. А все из-за того, что его роль является переоцененной.

Такое мнение в эфире 24 канала озвучил координатор Экспертного центра по правам человека Евгений Крапивин. И подчеркнул, что Аваков остается влиятельным политиком, с которым считается действующая власть.

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"Его роль переоценена. И аура человека, который обеспечил порядок на выборах, угомонил "Нацдружины" или различные муниципальные стражи в регионах, человека, который был в конфронтации с Петром Порошенко, когда все боялись в Кабмине против его политики выступить, играет на опережение. Я надеюсь, что договоренность будет выполнена, и мы сможем получить нового министра внутренних дел", – сказал Крапивин.

Он вспомнил, что раньше речь шла о том, что Аваков остался якобы временным министром внутренних дел, а спустя примерно полгода он этот пост оставит.

Сейчас все начинают в этом сомневаться из-за истории подчинения Нацгвардии и личной встречи Авакова с Зеленским. Такое впечатление, что он там пытается как-то шантажировать президента и так далее,

– отметил гость студии.

По его словам, много еще не сделано в части криминального блока и в том, что касается расследования преступлений. Он добавил: "Казалось бы, что реформа должна начинаться оттуда, однако, она началась с успешного пиарпроекта патрульной полиции".

"У нас есть огромное количество нападений на активистов, которые неэффективно расследуются. Единственное, что имеет перспективу, - это дело Гандзюк. С таким общественным давлением оно кое-как расследуется. Однако, стоит понимать, что в всех остальных вообще ничего не происходит", – пояснил эксперт.

Что известно о деле убийства Гандзюк?

31 июля 2017 года херсонскую активистку облили кислотой, когда она выходила из дома. Позже от полученных ожогов она умерла.



Нескольких фигурантов задержали. Но родные Екатерины говорят, что это исполнители, тогда как заказчики нападения вполне могут избежать наказания.



Официальная версия следствия: председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер вместе с криминальным авторитетом Алексеем Левиным заказали нападение на Екатерину Гандзюк, которое и повлекло ее смерть. Вместе с тем, адвокаты считают причастными к убийству Кати главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и Игоря Павловского – это бывший помощник народного депутата Николая Паламарчука.



Провалы Авакова на должности министра внутренних дел / Инфографика 24 канала