Уволят ли Авакова через полгода: мнение эксперта

Едва ли не самым большим запросом и требованием общества было и остается увольнение с должности министра внутренних дел Арсена Авакова. Однако президент Владимир Зеленский решил оставить его на посту, якобы лишь на полгода. Уволят ли министра внутренних дел после указанного срока – читайте предположение эксперта.

Как сказал обозреватель издания "Новое время" Иван Верстюк в прямом эфире 24 канала, Зеленский оставил Авакова на посту, ведь ему выгоднее иметь лояльного к себе министра, чем министра-оппозиционера.

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Он отметил, что Аваков является достаточно масштабной фигурой украинской политики, с ним связывают праворадикальные движения, которые могут дестабилизировать ситуацию на улицах. Также, кроме "Нацкорпуса" и "Нацдружин", Аваков имеет огромное влияние в Харькове, убежден Верстюк.

Поэтому, по мнению Ивана, Зеленский решил, что лучше оставить министра на посту, хотя это и имеет огромные риски. Сейчас возбуждено около тысячи дел о коррупции, и, как сказал Верстюк, они вряд ли когда-нибудь дойдут до суда под руководством Авакова.

Кроме того, Аваков традиционно имеет влияние на Министерство инфраструктуры. Ранее он контролировал его, потому что это была квота "Народного фронта", а во главе министерства был Владимир Омелян. Но и другие министры и их заместители получали от него телефонные звонки, которые имели отношение к работе государственных предприятий,

– заявил Иван Верстюк.

Также он добавил, что в случае с Аваковым не стоит рассчитывать на то, что он легко расстанется со своей должностью. Более того, как подчеркнул Верстюк, через полгода Аваков не уйдет в отставку.

Больше об Арсене Авакове – читайте в материале 24 канала



Провалы Авакова на должности министра внутренних дел / Инфографика 24 канала