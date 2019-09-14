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      Аваков хочет распространить свое влияние на Министерство инфраструктуры, – Лещенко

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      Арсен Аваков
      Арсен Аваков / hyser.com.ua

      Борьба за высокие кабинеты только начинается. Министр – это лишь политическая фигура, а порой и просто витрина. Всю работу выполняют его замы, начальники департаментов, руководители государственных предприятий. И бывает, что эти должности важнее, чем кресло главы министерства.

      Такое мнение в своем видеоблоге "Честная политика" выразил екснардеп Сергей Лещенко.

      Читайте также: Аваков и Коломойский не скрывают взаимной симпатии, – Лещенко

      По его словам, Арсен Аваков пытается распространить свое влияние не только на МВД, но и на Министерство инфраструктуры, где сосредоточено много интересов в его "смотрящих".

      "Раньше я рассказывал, что Аваков борется за переназначение заместителем министра инфраструктуры Юрия Лавренюка. Между тем появились новые подробности", – отметил бывший депутат.

      Лавренюк, который пока занимает кабинет в министерстве, хочет провести на должность руководителя госпредприятия Администрация морских портов Украины, ставленника Авакова Сергея Гронского,
      – рассказал Лещенко.

      И добавил, что в последние годы Гронский был заместителем в Администрации морских портов как раз по вопросам безопасности. То есть весь коррупционный схематоз, который проходил во времена предыдущей власти, имел место прямо у него перед глазами.


      Сергей Гронский (слева) и Юрий Лавренюк (справа)

      По мнению автора видеоблога, Гронский закрывал на это глаза, так как схематоз вел к Авакову. В частности, это касается замены охраны в государственных портах. Ведь вместо штатных сотрудников по результатам фиктивного тендера наняли частную компанию "Альфа Безопасность".

      Именно эта фирма связана с близким к Авакову руководителем экономического подразделения полиции Игорем Купранцем, отметил Лещенко.

      "За последние годы они уже осваивают государственные деньги, которые выделяются на охрану портов Николаева и Измаила, на очереди – расширение зоны влияния на порты Одессы и Черноморска", – подытожил экс-нардеп.

      Смотрите полный выпуск видеоблога "Честная политика" Сергея Лещенко за 13 сентября 2019 года

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Видеоблоги Арсен Аваков Сергей Лещенко - новости Министерство внутренних дел Министерство инфраструктуры
      Источник: 24 канал
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