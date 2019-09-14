Аваков хочет распространить свое влияние на Министерство инфраструктуры, – Лещенко

Борьба за высокие кабинеты только начинается. Министр – это лишь политическая фигура, а порой и просто витрина. Всю работу выполняют его замы, начальники департаментов, руководители государственных предприятий. И бывает, что эти должности важнее, чем кресло главы министерства.

Такое мнение в своем видеоблоге "Честная политика" выразил екснардеп Сергей Лещенко.

Читайте также: Аваков и Коломойский не скрывают взаимной симпатии, – Лещенко

По его словам, Арсен Аваков пытается распространить свое влияние не только на МВД, но и на Министерство инфраструктуры, где сосредоточено много интересов в его "смотрящих".

"Раньше я рассказывал, что Аваков борется за переназначение заместителем министра инфраструктуры Юрия Лавренюка. Между тем появились новые подробности", – отметил бывший депутат.

Лавренюк, который пока занимает кабинет в министерстве, хочет провести на должность руководителя госпредприятия Администрация морских портов Украины, ставленника Авакова Сергея Гронского,

– рассказал Лещенко.

И добавил, что в последние годы Гронский был заместителем в Администрации морских портов как раз по вопросам безопасности. То есть весь коррупционный схематоз, который проходил во времена предыдущей власти, имел место прямо у него перед глазами.



Сергей Гронский (слева) и Юрий Лавренюк (справа)

По мнению автора видеоблога, Гронский закрывал на это глаза, так как схематоз вел к Авакову. В частности, это касается замены охраны в государственных портах. Ведь вместо штатных сотрудников по результатам фиктивного тендера наняли частную компанию "Альфа Безопасность".

Именно эта фирма связана с близким к Авакову руководителем экономического подразделения полиции Игорем Купранцем, отметил Лещенко.

"За последние годы они уже осваивают государственные деньги, которые выделяются на охрану портов Николаева и Измаила, на очереди – расширение зоны влияния на порты Одессы и Черноморска", – подытожил экс-нардеп.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Честная политика" Сергея Лещенко за 13 сентября 2019 года