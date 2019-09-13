Чем опасны связи Авакова и Коломойского: ответ Лещенко

Смесь, когда Аваков и Коломойский объединяют свои интересы, особенно опасна. Их связи ни для кого не являются секретом и не скрывались даже во времена Порошенко.

Такое мнение в своем видеоблоге "Честная политика" высказал экс-нардеп Сергей Лещенко.

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Он привел пример, когда прокуратура объявляла в розыск менеджера Коломойского из государственной компании "Укртранснафта" Александра Лазорко.

"Тогда Аваков не передавал документы в Интерпол ровно столько, сколько надо было для подачи беглецом прошения о политическом убежище в Британии, что делало невозможной его выдачу", – отметил Лещенко.



Александр Лазорко

Экс-нардеп подчеркнул, что сейчас пример сотрудничества Авакова и Коломойского видно по компании Укрнафта, где нам, как гражданам Украины, принадлежит контрольный пакет акций, а Коломойский имеет более 40%.

После бегства Януковича и работы Коломойского губернатором, компания Укрнафта заключила многомиллиардные соглашения с фирмами, близкими к Коломойскому,

– заверил Лещенко.

И добавил, что, как пишет "Зеркало недели", юристы Укрнафты активно блокируют попытки НАБУ аннулировать договоры 2015 года.

К тому же, по словам автора видеоблога, весной 2019 года в легендарном Барышевском суде крупнейший фигурант аферы 2015 года фирма "Котлас", которая унесла с собой более 7,5 миллиардов гривен "Укрнафты", добилась проведения новой экспертизы по делу.

Экспертизу будут проводить эксперты МВД, руководитель которой и Коломойский не скрывают взаимной симпатии. И уже сейчас можно прогнозировать, что выводы МВД будут отличаться от экспертов СБУ,

– убежден Лещенко.

"Все это – первые тревожные сигналы, о которых Зеленский может даже не догадываться. Но мы не имеем права молчать, ведь на кону государственные интересы и наши с вами деньги", – заключил бывший депутат.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Честная политика" Сергея Лещенко по 13 сентября 2019