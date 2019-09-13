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      Чем опасны связи Авакова и Коломойского: ответ Лещенко

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      Арсен Аваков и Игорь Коломойский
      Арсен Аваков и Игорь Коломойский / Коллаж 24 канала

      Смесь, когда Аваков и Коломойский объединяют свои интересы, особенно опасна. Их связи ни для кого не являются секретом и не скрывались даже во времена Порошенко.

      Такое мнение в своем видеоблоге "Честная политика" высказал экс-нардеп Сергей Лещенко.

       Интересно: Зеленский не мог уволить Авакова, – Лещенко назвал причины

      Он привел пример, когда прокуратура объявляла в розыск менеджера Коломойского из государственной компании "Укртранснафта" Александра Лазорко.

      "Тогда Аваков не передавал документы в Интерпол ровно столько, сколько надо было для подачи беглецом прошения о политическом убежище в Британии, что делало невозможной его выдачу", – отметил Лещенко.

      Сергій Лазорко
      Александр Лазорко

      Экс-нардеп подчеркнул, что сейчас пример сотрудничества Авакова и Коломойского видно по компании Укрнафта, где нам, как гражданам Украины, принадлежит контрольный пакет акций, а Коломойский имеет более 40%.

      После бегства Януковича и работы Коломойского губернатором, компания Укрнафта заключила многомиллиардные соглашения с фирмами, близкими к Коломойскому,
      – заверил Лещенко.

      И добавил, что, как пишет "Зеркало недели", юристы Укрнафты активно блокируют попытки НАБУ аннулировать договоры 2015 года.

      К тому же, по словам автора видеоблога, весной 2019 года в легендарном Барышевском суде крупнейший фигурант аферы 2015 года фирма "Котлас", которая унесла с собой более 7,5 миллиардов гривен "Укрнафты", добилась проведения новой экспертизы по делу.

      Экспертизу будут проводить эксперты МВД, руководитель которой и Коломойский не скрывают взаимной симпатии. И уже сейчас можно прогнозировать, что выводы МВД будут отличаться от экспертов СБУ,
      – убежден Лещенко.

      "Все это – первые тревожные сигналы, о которых Зеленский может даже не догадываться. Но мы не имеем права молчать, ведь на кону государственные интересы и наши с вами деньги", – заключил бывший депутат.

      Смотрите полный выпуск видеоблога "Честная политика" Сергея Лещенко по 13 сентября 2019

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Арсен Аваков Министерство внутренних дел Видеоблоги Сергей Лещенко - новости СБУ Игорь Коломойский
      Источник: 24 канал
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