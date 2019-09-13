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      Чим небезпечні зв'язки Авакова та Коломойського: відповідь Лещенка

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      Арсен Аваков та Ігор Коломойський
      Арсен Аваков та Ігор Коломойський / Колаж 24 каналу

      Суміш, коли Аваков і Коломойський поєднують свої інтереси, є особливо небезпечною. Їхні зв'язки ні для кого не є секретом та не ховалися навіть за часів Порошенка.

      Таку думку у своєму відеоблозі "Чесна політика" висловив екснардеп Сергій Лещенко.

      Цікаво: Зеленський не міг звільнити Авакова, – Лещенко назвав причини

      Він навів приклад, коли прокуратура оголошувала в розшук менеджера Коломойського з державної компанії Укртранснафта Олександра Лазорка. 

      "Тоді Аваков не передавав документи до Інтерполу рівно стільки, скільки треба було для подачі втікачем прохання про політичний притулок у Британії, що унеможливлювало його видачу", – зазначив Лещенко.

      Сергій Лазорко
      Олександр Лазорко

      Екснардеп наголосив, що зараз приклад співпраці Авакова і Коломойського видно на компанії Укрнафта, де нам як громадянам України належить контрольний пакет акцій, а Коломойський має понад 40%.

      Після втечі Януковича та роботи Коломойського губернатором компанія Укрнафта уклала багатомільярдних угод з фірмами, близькими до Коломойського,
      – запевнив Лещенко.

      Й додав, що, як пише "Дзеркало тижня", юристи Укрнафти активно блокують спроби НАБУ анулювати договори 2015 року.

      До того ж, за словами автора відеоблогу, н навесні 2019 року в легендарному Баришівському суді найбільший фігурант афери 2015 року фірма "Котлас", яка забрала з собою понад 7,5 мільярдів гривень "Укрнафти", домоглася проведення нової експертизи у справі.

      Експертизу проводитимуть експерти МВС, керівник якої та Коломойський не приховують взаємної симпатії. І вже зараз можна прогнозувати, що висновки МВС будуть відрізнятися від експертів СБУ,
      – переконаний Лещенко.

      "Все це – перші тривожні сигнали, про які Зеленський може навіть не здогадуватися. Але ми не маємо право мовчати, адже на кону – державні інтереси та наші з вами гроші", – підсумував колишній депутат.

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Чесна політика" Сергія Лещенка за 13 вересня 2019

       

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      Теги: Відеоблоги Новини України Новини політики Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ Сергій Лещенко - новини СБУ Ігор Коломойський
      Джерело: 24 канал
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