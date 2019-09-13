Чим небезпечні зв'язки Авакова та Коломойського: відповідь Лещенка

Суміш, коли Аваков і Коломойський поєднують свої інтереси, є особливо небезпечною. Їхні зв'язки ні для кого не є секретом та не ховалися навіть за часів Порошенка.

Таку думку у своєму відеоблозі "Чесна політика" висловив екснардеп Сергій Лещенко.

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Він навів приклад, коли прокуратура оголошувала в розшук менеджера Коломойського з державної компанії Укртранснафта Олександра Лазорка.

"Тоді Аваков не передавав документи до Інтерполу рівно стільки, скільки треба було для подачі втікачем прохання про політичний притулок у Британії, що унеможливлювало його видачу", – зазначив Лещенко.



Олександр Лазорко

Екснардеп наголосив, що зараз приклад співпраці Авакова і Коломойського видно на компанії Укрнафта, де нам як громадянам України належить контрольний пакет акцій, а Коломойський має понад 40%.

Після втечі Януковича та роботи Коломойського губернатором компанія Укрнафта уклала багатомільярдних угод з фірмами, близькими до Коломойського,

– запевнив Лещенко.

Й додав, що, як пише "Дзеркало тижня", юристи Укрнафти активно блокують спроби НАБУ анулювати договори 2015 року.

До того ж, за словами автора відеоблогу, н навесні 2019 року в легендарному Баришівському суді найбільший фігурант афери 2015 року фірма "Котлас", яка забрала з собою понад 7,5 мільярдів гривень "Укрнафти", домоглася проведення нової експертизи у справі.

Експертизу проводитимуть експерти МВС, керівник якої та Коломойський не приховують взаємної симпатії. І вже зараз можна прогнозувати, що висновки МВС будуть відрізнятися від експертів СБУ,

– переконаний Лещенко.

"Все це – перші тривожні сигнали, про які Зеленський може навіть не здогадуватися. Але ми не маємо право мовчати, адже на кону – державні інтереси та наші з вами гроші", – підсумував колишній депутат.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Чесна політика" Сергія Лещенка за 13 вересня 2019