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      Аваков хоче поширити свій вплив на Міністерство інфраструктури, – Лещенко

      866 Читать новость на русском
      Арсен Аваков
      Арсен Аваков / hyser.com.ua

      Боротьба за високі кабінети тільки починається. Міністр – це лише політична фігура, а часом й просто вітрина. Всю роботу виконують його зами, начальники департаментів, керівники державних підприємств. І буває, що ці посади важливіші, ніж крісло очільника міністерства.

      Таку думку у своєму відеоблозі "Чесна політика" висловив екснардеп Сергій Лещенко.

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      За його словами, Арсен Аваков намагається поширити свій вплив не тільки на МВС, але і на Міністерство інфраструктури, де зосереджено багато інтересів у його "смотрящих".

      "Раніше я розповідав, що Аваков б'ється за перепризначення заступником міністра інфраструктури Юрія Лавренюка. Тим часом з'явилися нові подробиці", – зазначив колишній депутат.

      Лавренюк, який поки що займає кабінет у міністерстві, хоче провести на посаду керівника держпідприємства Адміністрація морських портів України ставленика Авакова Сергія Гронського,
      – розповів Лещенко.

      Й додав, що останні роки Гронський був заступником в Адміністрації морських портів якраз з питань безпеки. Тобто весь корупційний схематоз, який відбувався за часів попередньої влади, мав місце прямо у нього перед очима.

      Сергій Гронський (зліва) та Юрій Лавренюк (справа)

      На думку автора відеоблогу, Гронський закривав на це очі, тому що схематоз вів до Авакова. Зокрема, це стосується заміни охорони в державних портах. Адже замість штатних співробітників за наслідками фіктивного тендеру найняли приватну компанію "Альфа Безпека".

      Саме ця фірма пов'язана із близьким до Авакова керівником економічного підрозділу поліції Ігорем Купранцем, зазначив Лещенко.

      "За останні роки вони вже засвоюють державні гроші, які виділяються на охорону портів Миколаєва та Ізмаїла, на черзі – розширення зони впливу на порти Одеси та Чорноморська", – підсумував екснардеп.

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Чесна політика" Сергія Лещенка за 13 вересня 2019 року

       

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      Теги: Новини України Новини політики Відеоблоги Арсен Аваков Міністерство інфраструктури Міністерство внутрішніх справ Сергій Лещенко - новини
      Джерело: 24 канал
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