19:07
26 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Падение гордости России. Как намолить на пентхаус
      Вєсті Кремля
      21:41, 25 декабря
      Вести.UA: Новогодние чудеса для Ляшко. Праздничное гречкосейство
      Вєсті.UA
      19:05, 25 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019

      Аваков и сам не имеет уверенности относительно дела Шеремета, – дипломат

      80 Читати новину українською
      Аваков не имеет уверенности относительно дела Шеремета / liga.net

      Министр внутренних дел Арсен Аваков обратился за помощью в расследовании убийства Павла Шеремета к нескольким странам. В США не уверены, что сам министр убежден в вине тех, кому выдвинули официальные обвинения.

      Об этом заявил временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

      Читайте также: Дело Шеремета: "Пума" убеждает, что не была знакома с другими фигурантами

      Аваков провел очень подробный брифинг для нас, иностранных послов. Но в то же время я читаю, что пишет украинская пресса, и прекрасно понимаю, что есть вопросы,
      – отметил Тейлор.

      По его словам, министр внутренних дел Украины просил помощи у государств-партнеров. Некоторые из них изучают, чем бы могли помочь в расследовании.

      В то же время дипломат добавил, что не уверен в том, что Аваков лично с уверенностью может заявить, что обвиняемые действительно виновны в убийстве.

      "Он не сообщил нам о своих выводах, но он сказал, что впереди "много работы". Поэтому я действительно не думаю, что и он сам убежден", – добавил Тейлор.

      Что известно о деле убийства Шеремета

      • Известный журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве – взорвали его автомобиль.
      • Полиция назвала основную версию преступления: Шеремета убили, чтобы дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
      • 12 декабря полиция задержала подозреваемых – волонтеров и бывших добровольцев войны на Донбассе: это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко.

      шеремет сша аваков
      Суд избрал меру пресечения троим подозреваемым в убийстве Шеремета / Инфографика 24 канала

      Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
      сегодня
      13282
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Андрей Антоненко Riffmaster Юлия Кузьменко Убийство Павла Шеремета Арсен Аваков
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:00 Турциия угрожает вторжением в Ливию, или Стиль Эрдогана
      Ель Мюрид 14
      сегодня , 18:01 Потери года: кто из выдающихся личностей умер в 2019-м
      Світлана Попова 448
      сегодня , 17:00 США взялись за порятунок Білорусі
      Віталій Портников 1016
      сегодня , 16:01 Чем больше всего болели украинцы в 2019 году
      Вероніка Климська 93
      сегодня , 15:00 Почему украинцы должны стать злопамятными
      227
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук