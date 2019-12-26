Аваков и сам не имеет уверенности относительно дела Шеремета, – дипломат

Министр внутренних дел Арсен Аваков обратился за помощью в расследовании убийства Павла Шеремета к нескольким странам. В США не уверены, что сам министр убежден в вине тех, кому выдвинули официальные обвинения.

Об этом заявил временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

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Аваков провел очень подробный брифинг для нас, иностранных послов. Но в то же время я читаю, что пишет украинская пресса, и прекрасно понимаю, что есть вопросы,

– отметил Тейлор.

По его словам, министр внутренних дел Украины просил помощи у государств-партнеров. Некоторые из них изучают, чем бы могли помочь в расследовании.

В то же время дипломат добавил, что не уверен в том, что Аваков лично с уверенностью может заявить, что обвиняемые действительно виновны в убийстве.

"Он не сообщил нам о своих выводах, но он сказал, что впереди "много работы". Поэтому я действительно не думаю, что и он сам убежден", – добавил Тейлор.

Что известно о деле убийства Шеремета

Известный журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве – взорвали его автомобиль.

Полиция назвала основную версию преступления: Шеремета убили, чтобы дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

12 декабря полиция задержала подозреваемых – волонтеров и бывших добровольцев войны на Донбассе: это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко.



Суд избрал меру пресечения троим подозреваемым в убийстве Шеремета / Инфографика 24 канала