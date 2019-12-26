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      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
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      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      Аваков і сам не має впевненості щодо справи Шеремета, – дипломат

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      Аваков не має впевненості щодо справи Шеремета / liga.net

      Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернувся по допомогу в розслідуванні вбивства Павла Шеремета до кількох країн. У США не впевнені, що сам міністр переконаний у провині тих, кому висунули офіційні звинувачення.

      Про це заявив тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

      Читайте також: Справа Шеремета: "Пума" переконує, що не була знайомою з іншими фігурантами

      Аваков провів дуже детальний брифінг для нас, закордонних послів. Але водночас я читаю, що пише українська преса, і чудово розумію, що є питання,
      – зазначив Тейлор.

      За його словами, міністр внутрішніх справ України просив допомоги у держав-партнерів. Деякі з них вивчають, чим би могли допомогти у розслідуванні.

      Водночас дипломат додав, що не впевнений у тому, що Аваков особисто з впевненістю може заявити, що звинувачені насправді винні у вбивстві.

      "Він не повідомив нас про свої висновки, але він сказав, що попереду "багато роботи". Тому я справді не думаю, що і він сам переконаний", – додав Тейлор.

      Що відомо про справу вбивства Шеремета

      • Відомий журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві – підірвали його автомобіль.
      • Поліція назвала основну версію злочину: Шеремета вбили, щоб дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
      • 12 грудня поліція затримала підозрюваних – волонтерів та колишніх добровольців війни на Донбасі: це Яна Дугарь, Юлія Кузьменко, Андрій Антоненко.

      шеремет сша аваков
      Суд обрав запобіжний захід трьом підозрюваним у вбивстві Шеремета / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Арсен Аваков Новини США Вбивство Павла Шеремета Юлія Кузьменко Андрій Антоненко Riffmaster
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