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Аваков начал подготовку мероприятий к деоккупации Донбасса, – МВД

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Аваков начал подготовку мероприятий к деоккупации Донбасса
Аваков начал подготовку мероприятий к деоккупации Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков начал широкую кампанию по подготовке мероприятий к возвращению временно оккупированных территорий Донбасса. В реализации этого плана украинской стороне может помочь опыт различных стран мира, в частности, Хорватии.

Об этом заявил госсекретарь МВД Алексей Тахтай на встрече с первым заместителем председателя Нацполиции Вячеславом Аброськиным и чрезвычайным и полномочным послом Республики Хорватия в Украине Томиславом Видошевичем, сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Одно из глобальных политических решений, которое сегодня рассматривается, – "победа маленькими шагами". По этому варианту возвращать нашу территорию мы будем поэтапно", – подчеркнул Тахтай.

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Он также рассказал, что МВД пока переходит к практической плоскости реализации плана. При этом на сегодняшнем этапе важно получать информацию и иметь поддержку международных партнеров. Госсекретарь МВД добавил, что в реализации практической части плана будут участвовать все службы, подчиненные МВД, однако основной блок работы будет возложен именно на Нацполицию.

Посол Хорватии отметил, что в этом процессе важную роль должно играть сотрудничество с населением.

Очень важным фактором является установление доверия людей. По нашему опыту самое большое доверие должно быть к полиции. Именно в полиции люди видели гарантию стабильности и безопасности. Что касается нас – мы полностью открыты к сотрудничеству в процессе мирной реинтеграции Донбасса,
– заявил Видошевич.

В свою очередь Аброськин рассказал, что Нацполиция уже начала подготовку к выполнению плана МВД по возврату временно оккупированных территорий Донбасса.

"Мы готовы работать над реализацией этого плана и рассчитываем на поддержку наших международных партнеров. Работать будет каждое подразделение. На временно оккупированной территории живут наши граждане. Они ждут наше возвращение и нуждаются в защите", – отметил Аброськин.

Напомним, 11 мая глава МВД Арсен Аваков заявил, что работа над планом мероприятий по деоккупации Донецкой и Луганской областей уже начата, и он должен быть готов уже летом 2018 года.

Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Арсен Аваков Реинтеграция Донбасса Полиция Вячеслав Аброськин Хорватия Министерство внутренних дел
Источник: 24 Канал
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