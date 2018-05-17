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Аваков почав підготовку заходів до деокупації Донбасу, – МВС

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Аваков почав підготовку заходів до деокупації Донбасу
Аваков почав підготовку заходів до деокупації Донбасу

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розпочав широку кампанію з підготовки заходів до повернення тимчасово окупованих територій Донбасу. У реалізації цього плану українській стороні може допомогти досвід різних країн світу, зокрема, Хорватії.

Про це заявив держсекретар МВС Олексій Тахтай на зустрічі з першим заступником голови Нацполіції В’ячеславом Аброськіним та надзвичайним та повноважним послом Республіки Хорватія в Україні Томіславом Відошевічем, повідомляє прес-служба Нацполіції.

"Одне із глобальних політичних рішень, яке сьогодні розглядається, – "перемога маленькими кроками". За цим варіантом повертати нашу територію ми будемо поетапно", – наголосив Тахтай.

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Він також розповів, що МВС наразі переходить до практичної площини реалізації плану. При цьому на сьогоднішньому етапі важливо отримувати інформацію та мати підтримку міжнародних партнерів. Держсекретар МВС додав, що в реалізації практичної частини плану братимуть участь усі служби, підпорядковані МВС, проте основний блок роботи буде покладено саме на Нацполіцію.

Посол Хорватії зазначив, що у цьому процесі важливу роль повинна відігравати співпраця з населенням.

Дуже важливим фактором є встановлення довіри людей. З нашого досвіду найбільша довіра має бути до поліції. Саме в поліції люди бачили гарантію стабільності та безпеки. Що стосується нас – ми повністю відкриті до співпраці у процесі мирної реінтеграції Донбасу,
– заявив Відошевіч.

У свою чергу Аброськін розповів, що Нацполіція вже розпочала підготовку до виконання плану МВС з повернення тимчасово окупованих територій Донбасу.

"Ми готові працювати над реалізацією цього плану та розраховуємо на підтримку наших міжнародних партнерів. Працювати буде кожен підрозділ. На тимчасово окупованій території живуть наші громадяни. Вони чекають на наше повернення та потребують захисту", – зазначив Аброськін.

Нагадаємо, 11 травня глава МВС Арсен Аваков заявив, що роботу над планом заходів з деокупації Донецької та Луганської областей вже розпочато, і він повинен бути готовим вже влітку 2018 року.

Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Арсен Аваков Реінтеграція Донбасу Поліція В'ячеслав Аброськін Хорватія Міністерство внутрішніх справ
Джерело: 24 Канал
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