Аваков о прорыве Саакашвили: в следующий раз будут трупы

Министр внутренних дел Арсен Аваков утверждает, что он позволил осуществить прорыв через границу Украины и Польши лидеру "Движения новых сил" Михеилу Саакашвили, чтобы не допустить крови.

Об этом чиновник рассказал в комментарии ресусу Лига.net.

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"Был выбор: или кровавое столкновение, или то, что случилось. Пограничники мне звонили и спрашивали: "Нам открывать огонь?". Я отвечал: "Вы что, идиоты? Нет, конечно!" И вот давайте решим: это я разрешил нескольким "проходимцам" публично нарушить границу Украины, или надо было, чтобы там было 15 трупов?" – подчеркнул глава МВД.

Как отметил он, вполне вероятно, если бы это случилось, к примеру, в США, то были бы многочисленные жертвы.

"Думаю, к сожалению, в следующий раз, при подобной попытке трупы будут и в Украине... Но в той ситуации я принял такое решение – не допустить крови. Но я не думаю, что поступок Саакашвили принес ему счастье и успех. Мы прошли беспрецедентное количество судов на пути выдворения из страны этого человека, который нарушил границу. И судебная процедура прошла безупречно", – утверждает министр.

Кроме того, Аваков назвал Саакашвили человеком, который готов ради собственной красивой политической позы использовать все, что угодно.

"Это моя оценка его как политика. Использовать фрустрацию населения, обманутые ожидания, разочарование, несбывшиеся пока светлые надежды и раскрученный антикоррупционный ажиотаж – все, что угодно, чтобы привлечь к себе людей, и чтобы потом обмануть, положив в карман политические дивиденды. Мне такого рода политики как Саакашвили – отвратительны. И он даже не считает, что это плохо. Для него это просто и естественно – как дышать, к сожалению", – добавил политик.

Напомним, 10 сентября 2017 года бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили пересек украинскую границу без проверки, хотя сам политик утверждает, что абсолютно легально прошел все миграционные процедуры.



Кроме того, в Госпогранслужбе заявили, что в пункте пропуска "Шегини" было массовое незаконное нарушение государственной границы, но, по словам пограничников, им не разрешили использовать оружие.