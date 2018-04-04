Аваков про прорив Саакашвілі: Наступного разу будуть трупи

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков стверджує, що він дозволив здійснити прорив через кордон України та Польщі лідеру "Руху нових сил" Міхеїлу Саакашвілі, що не допустити крові.

Про це посадовець розповів у коментарі ресусу Ліга.net.

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"Був вибір: або криваве зіткнення, або те, що трапилося. Прикордонники мені дзвонили та питали: "Нам відкривати вогонь?". Я відповідав: "Ви що, ідіоти? Ні, звичайно!" І ось давайте вирішимо: це я дозволив кільком "пройдисвітам" публічно порушити кордон України, або треба було, щоб там було 15 трупів?" – підкреслив очільник МВС.

Як зауважив він, цілком імовірно, якби це трапилося, до прикладу, в США, то були б численні жертви.

"Думаю, на жаль, наступного разу, за подібної спроби, трупи будуть і в Україні... Але в тій ситуації я ухвалив таке рішення – не допустити крові. Але я не думаю, що вчинок Саакашвілі приніс йому щастя та успіх. Ми пройшли безпрецедентну кількість судів на шляху видворення з країни цієї людини, що порушила кордон. І судова процедура пройшла бездоганно", – стверджує міністр.

Крім того, Аваков назвав Саакашвілі людиною, що є готовою заради власної красивої політичної пози використовувати все, що завгодно.

"Це моя оцінка його як політика. Використовувати фрустрацію населення, обдурені очікування, розчарування, нездійснені поки світлі надії та розкручений антикорупційний ажіотаж – все, що завгодно, щоб привернути до себе людей, і щоб потім обдурити, поклавши в кишеню політичні дивіденди. Мені такого роду політики як Саакашвілі – огидні. І він навіть не вважає, що це погано. Для нього це просто і природно – як дихати, на жаль", – додав політик.

Нагадаємо, 10 вересня 2017 року колишній очільник Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі перетнув український кордон без перевірки, хоча сам політик переконує, що абсолютно легально пройшов усі міграційні процедури.



Крім того, у Держприкордонслужбі заявили, що у пункті пропуску "Шегині" було масове незаконне порушення державного кордону, але, за словами прикордонників, їм не дозволили використовувати зброю.