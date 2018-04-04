19:52
4 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
9°C
17°C 5°C
  • четвер
    15°C 9°C
  • п'ятниця
    14°C 8°C
  • субота
    10°C 4°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Сирна катастрофа. Захисник Путін
Вєсті Кремля
23:53, 3 квітня
Вєсті.UA. Полуничка Луценка. Виважені високопосадовці
Вєсті.UA
22:24, 3 квітня
Ми ризикуємо втратити кіностудію Довженка: як розкрадають майно під балачки про відродження
ЦРУ
09:30, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати все. Ан-225 Мрія: український гігант
Згадати все
21:30, 2 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ІВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G

Аваков про прорив Саакашвілі: Наступного разу будуть трупи

407 Читать новость на русском
Прорив Саакашвілі на кордоні України та Польщі
Прорив Саакашвілі на кордоні України та Польщі / Фото з відкритих джерел

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков стверджує, що він дозволив здійснити прорив через кордон України та Польщі лідеру "Руху нових сил" Міхеїлу Саакашвілі, що не допустити крові.

Про це посадовець розповів у коментарі ресусу Ліга.net.

Читайте також: Саакашвілі прояснив, коли повернеться до України

"Був вибір: або криваве зіткнення, або те, що трапилося. Прикордонники мені дзвонили та питали: "Нам відкривати вогонь?". Я відповідав: "Ви що, ідіоти? Ні, звичайно!" І ось давайте вирішимо: це я дозволив кільком "пройдисвітам" публічно порушити кордон України, або треба було, щоб там було 15 трупів?" – підкреслив очільник МВС.

Як зауважив він, цілком імовірно, якби це трапилося, до прикладу, в США, то були б численні жертви.

"Думаю, на жаль, наступного разу, за подібної спроби, трупи будуть і в Україні... Але в тій ситуації я ухвалив таке рішення – не допустити крові. Але я не думаю, що вчинок Саакашвілі приніс йому щастя та успіх. Ми пройшли безпрецедентну кількість судів на шляху видворення з країни цієї людини, що порушила кордон. І судова процедура пройшла бездоганно", – стверджує міністр.

Крім того, Аваков назвав Саакашвілі людиною, що є готовою заради власної красивої політичної пози використовувати все, що завгодно.

"Це моя оцінка його як політика. Використовувати фрустрацію населення, обдурені очікування, розчарування, нездійснені поки світлі надії та розкручений антикорупційний ажіотаж – все, що завгодно, щоб привернути до себе людей, і щоб потім обдурити, поклавши в кишеню політичні дивіденди. Мені такого роду політики як Саакашвілі – огидні. І він навіть не вважає, що це погано. Для нього це просто і природно – як дихати, на жаль", – додав політик.

Нагадаємо, 10 вересня 2017 року колишній очільник Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі перетнув український кордон без перевірки, хоча сам політик переконує, що абсолютно легально пройшов усі міграційні процедури.

Крім того, у Держприкордонслужбі заявили, що у пункті пропуску "Шегині" було масове незаконне порушення державного кордону, але, за словами прикордонників, їм не дозволили використовувати зброю.

Теги: Новини України Новини політики Арсен Аваков Міхеїл Саакашвілі Міністерство внутрішніх справ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук