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"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Аваков обнародовал постоянный источник попыток дестабилизации украинского общества

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Арсен Аваков
Арсен Аваков / NurPhoto

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поблагодарил сотрудников Нацполиции, Службу безопасности и Генпрокуратуру за операцию, которую они провели с инсценировкой убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. Кроме того, чиновник дал четкий ответ на вопрос, где располагается постоянный источник попыток дестабилизации украинского общества.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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"Предотвращение в Киеве покушения на журналиста Аркадия Бабченко – не только иллюстрация отличной работы лично Василия Грицака, офицеров СБУ, Нацполиции и ГПУ, но и четкий ответ на вопрос, что постоянный источник попыток дестабилизации украинского общества располагается в России", – подчеркнул министр.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.

30 мая оказалось, что Аркадий Бабченко на самом деле – жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него. Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения на журналиста.

К слову, в Кремле пока неохотно комментируют "воскрешение" Бабченка.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия "Убийство" Аркадия Бабченко Арсен Аваков Министерство внутренних дел
Источник: 24 Канал
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