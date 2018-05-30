Аваков оприлюднив постійне джерело спроб дестабілізації українського суспільства

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков поядкував співробітникам Нацполіції, Служби безпеки та Генпрокуратури за операцію, яку вони провели із інсценуванням убивства у Києві російського журналіста Аркадія Бабченка. Крім того, чиновник дав чітку відповідь на питання, де розташовується постійне джерело спроб дестабілізації українського суспільства.