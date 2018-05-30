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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Аваков оприлюднив постійне джерело спроб дестабілізації українського суспільства

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Арсен Аваков
Арсен Аваков / NurPhoto

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков поядкував співробітникам Нацполіції, Служби безпеки та Генпрокуратури за операцію, яку вони провели із інсценуванням убивства у Києві російського журналіста Аркадія Бабченка. Крім того, чиновник дав чітку відповідь на питання, де розташовується постійне джерело спроб дестабілізації українського суспільства.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

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"Запобігання у Києві замаху на журналіста Аркадія Бабченка – не тільки ілюстрація відмінної роботи особисто Василя Грицака, офіцерів СБУ, Нацполіціі та ГПУ, а й чітку відповідь на питання, що постійне джерело спроб дестабілізації українського суспільства розташовується у Росії", – підкреслив міністр.

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину.

30 травня з'сувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього. Також у СБУ зазанчили, що у Києві було затримано організатора замаху на журналіста.

До слова, у Кремлі поки неохоче коментують "воскресіння" Бабченка.  

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії "Вбивство" Аркадія Бабченка Україна – Росія Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков
Джерело: 24 Канал
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