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Аваков ответил критикам инсценировки убийства Бабченко

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Аваков ответил критикам инсценировки убийства Бабченка
Аваков ответил критикам инсценировки убийства Бабченка / 24 Канал

Глава МВД Украины Арсен Аваков раскритиковал международные общественные организации, которых, по его словам, разочаровала инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом министр заявил 31 мая на брифинге, сообщает "Украинская правда".

"Мне странны заявления многих международных организаций, которые говорят: "Что это так?! Дезинформировали наше общество!" Вы что, хотели, чтобы Бабченко был убит, и вы на этом примере дали, вот – Amnesty International или "Репортеры без границ" – у нас еще один погибший журналист?", – возмутился Аваков.

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При этом глава МВД заверил, что в дальнейшем украинские правоохранители не будут руководствоваться общественным мнением и будут делать все, что считают нужным, для спокойствия в стране.

"Если бы была возможность сделать такие операции (с инсценировкой смерти) относительно всех других резонансных случаев, то мы бы делали это каждый день", – подчеркнул министр.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.

30 мая оказалось, что Аркадий Бабченко на самом деле – жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.

Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения на журналиста. По словам генпрокурора Юрия Луценко, "исполнитель" покушения на Бабченко будет проходить по делу как свидетель.

Теги: "Убийство" Аркадия Бабченко Новости Украины Новости политики Министерство внутренних дел Арсен Аваков
Источник: 24 Канал
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