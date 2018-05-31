Аваков відповів критикам інсинуації вбивства Бабченка

Глава МВС України Арсен Аваков розкритикував міжнародні громадські організації, яких, за його словами, розчарувала інсинуація вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

Про це міністр заявив 31 травня на брифінгу, повідомляє "Українська правда".

"Мені дивні заяви багатьох міжнародних організацій, які кажуть: "Що це так?! Дезінформували наше суспільство!" Ви що, хотіли, щоб Бабченко був убитий, і ви на цьому прикладі дали, ось – Amnesty International або "Репортери без кордонів" – у нас ще один загиблий журналіст?", – обурився Аваков.

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При цьому глава МВС запевнив, що надалі українські правоохоронці не керуватимуться громадською думкою і робитимуть усе, що вважають за потрібне, для спокою в країні.

"Якби була можливість зробити такі операції (з інсценуванням смерті) щодо всіх інших резонансних випадків, то ми б робили це щодня", – наголосив міністр.

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину.



30 травня з'сувалося, що Аркадій Бабченко насправді живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.



Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано організатора замаху на журналіста. За словами генпрокурора Юрія Луценка, "виконавець" замаху на Бабченка проходитиме у справі як свідок.