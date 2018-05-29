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Аваков подписал договор о поставках в Украину более 50 французских вертолетов

71 Читати новину українською
Французский вертолет
Французский вертолет / www.facebook.com

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков подписал в Париже договор о поставках 55 французских вертолетов для нужд полиции, спасателей, пограничников и Нацгвардии.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Антон Геращенко.

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"Сегодня в 10:00 в Париже Министром МВД Арсеном Аваковым от имени правительства Украины был подписан договор на поставку 55 вертолётов компании Airbus Helicopter, моделей H-125, H-145 и H-225. Вертолёты Airbus будут использоваться Службой по чрезвычайным ситуациям, Национальной Гвардией, Пограничной службой, Национальной полицией в целях скорейшего спасения жизней, предотвращения и расследования особо опасных преступлений, охраны государственной границы. Вертолёты будут размещены в регионах Украины с таким расчётом, что они смогут долететь к месту проишествия как можно скорее. Особое внимание будет уделено задействованию новых средств спасения в районе зоны ООС, в Карпатах, прибрежной зоны вдоль Азовского и Чёрного морей.", – написал Геращенко.

Как указано в соглашении – французская сторона научит сотни украинских пилотов, создаст в Украине сервисный центр и базу для капитального ремонта вертолетов, а также базу логистики со складом запасных частей.

Изучены были предложения от итальянских, французских, американских компаний. Финансирование проекта общей стоимостью 551 миллионов евро будет осуществляться за счет кредитных средств, предоставленных французским правительством и группой европейских банков.

Теги: Новости Франции авиация Арсен Аваков Антон Геращенко
Источник: 24 Канал
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