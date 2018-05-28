В РФ заочно арестовали Антона Геращенко

Басманный суд Москвы заочно арестовал народного депутата Украины из партии "Народный фронт" Антона Геращенко. В России убеждены, что он публично оправдывал терроризм.

Об этом сообщает "Интерфакс".

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"Басманный суд Москвы 22 мая избрал меру пресечения в виде ареста Геращенко, которого обвиняют в преступлении, предусмотренном ч.2 статьи 205.1 УК РФ (Публичные призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропагнда, осуществлена ​​с использованием СМИ или интернета)", – заявили в суде.

В российском суде объяснили, что меру пресечения Геращенко выбрали сроком на 2 месяца с момента его экстрадиции или задержания в России. РФ объявила депутата в международный розыск.

Депутат считает, что суд его преследует за то, что он призвал документировать преступления российских военных против мирного населения в Сирии.

"Решение Басманного суда расцениваю как высокую оценку моей борьбы за защиту интересов народа Украины против российской агрессии", – заявил депутат.