У РФ заочно заарештували Антона Геращенка

Басманний суд Москви заочно арештував народного депутата України з партії "Народний фронт" Антона Геращенка. У Росії переконані, що він публічно виправдовував тероризм.

Про це повідомляє "Интерфакс".

Читайте також: Геращенко відзначився гучною заявою щодо замаху на Мосійчука

"Басманний суд Москви 22 травня обрав запобіжний захід у вигляді арешту Геращенка Антона Юрійовича, якого звинувачують у злочині, передбаченому ч.2 статті 205.1 КК РФ (Публічні заклики до терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму чи пропагнда, здійснена з використанням ЗМІ чи інтернету)", – заявили у суді.

У російському суді пояснили, що запобіжний захід Геращенку обрали терміном на 2 місяці з моменту його екстрадиції або ж затримання у Росії. РФ оголосила депутата у міжнародний розшук.

Депутат вважає, що суд його переслідує за те, що він закликав документувати злочини російських військових проти мирного населення у Сирії.

"Рішення Басманного суду розцінюю як високу оцінку моєї боротьби за захист інтересів народу України проти російської агресії", – заявив депутат.