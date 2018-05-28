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У РФ заочно заарештували Антона Геращенка

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Антон Геращенко
Антон Геращенко / Фото з вільних джерел

Басманний суд Москви заочно арештував народного депутата України з партії "Народний фронт" Антона Геращенка. У Росії переконані, що він публічно виправдовував тероризм.

Про це повідомляє "Интерфакс".

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"Басманний суд Москви 22 травня обрав запобіжний захід у вигляді арешту Геращенка Антона Юрійовича, якого звинувачують у злочині, передбаченому ч.2 статті 205.1 КК РФ (Публічні заклики до терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму чи пропагнда, здійснена з використанням ЗМІ чи інтернету)", – заявили у суді.

У російському суді пояснили, що запобіжний захід Геращенку обрали терміном на 2 місяці з моменту його екстрадиції або ж затримання у Росії. РФ оголосила депутата у міжнародний розшук.

Депутат вважає, що суд його переслідує за те, що він закликав документувати злочини російських військових проти мирного населення у Сирії.

"Рішення Басманного суду розцінюю як високу оцінку моєї боротьби за захист інтересів народу України проти російської агресії", – заявив депутат.

Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Антон Геращенко
Джерело: 24 Канал
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