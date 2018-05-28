У РФ заочно заарештували Антона Геращенка
Басманний суд Москви заочно арештував народного депутата України з партії "Народний фронт" Антона Геращенка. У Росії переконані, що він публічно виправдовував тероризм.
Про це повідомляє "Интерфакс".
Читайте також: Геращенко відзначився гучною заявою щодо замаху на Мосійчука
"Басманний суд Москви 22 травня обрав запобіжний захід у вигляді арешту Геращенка Антона Юрійовича, якого звинувачують у злочині, передбаченому ч.2 статті 205.1 КК РФ (Публічні заклики до терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму чи пропагнда, здійснена з використанням ЗМІ чи інтернету)", – заявили у суді.
У російському суді пояснили, що запобіжний захід Геращенку обрали терміном на 2 місяці з моменту його екстрадиції або ж затримання у Росії. РФ оголосила депутата у міжнародний розшук.
Депутат вважає, що суд його переслідує за те, що він закликав документувати злочини російських військових проти мирного населення у Сирії.
"Рішення Басманного суду розцінюю як високу оцінку моєї боротьби за захист інтересів народу України проти російської агресії", – заявив депутат.
Вибір редакції
-
У МТОТ показали жахливий стан економіки окупованого Росією Криму: промовисті фото28 травня, 22:58
-
Спір "Газпрому" та "Нафтогазу": у Росії знайшли підстави для скасування рішення арбітражу28 травня, 21:47
-
Сенцов погодився на підтримувальну терапію: бранець Кремля голодує вже 15 день28 травня, 20:48