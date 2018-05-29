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Аваков підписав договір про постачання в Україну понад 50 французьких вертольотів

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Французький вертоліт
Французький вертоліт / www.facebook.com

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підписав в Парижі договір про постачання 55 французьких вертольотів для потреб поліції, рятувальників, прикордонників та Нацгвардії.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат Антон Геращенко.

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"Сьогодні о 10:00 в Парижі главою МВС Арсеном Аваковим від імені уряду України був підписаний договір на поставку 55 вертольотів компанії Airbus Helicopter, моделей H-125, H-145 і H-225. Вертольоти Airbus використовуватимуться службою з надзвичайних ситуацій, Національною гвардією, прикордонною службою, Національною поліцією з метою якнайшвидшого порятунку життів, запобігання і розслідування особливо небезпечних злочинів, охорони державного кордону. Вертольоти будуть розміщені в регіонах України з таким розрахунком, що вони зможуть долетіти до місця пригоди якомога швидше. Особливу увагу буде приділено залученню нових засобів порятунку в районі зони ООС, в Карпатах, прибережної зони вздовж Азовського та Чорного морів", – написав Геращенко.

Як зазначено в угоді –  французька сторона навчить сотні українських пілотів, створить в Україні сервісний центр і базу для капітального ремонту вертольотів, а також базу логістики зі складом запасних частин.

Вивчені були пропозиції від італійських, французьких, американських компаній. Фінансування проекту загальною вартістю 551 мільйон євро буде здійснюватися за рахунок кредитних коштів, наданих французьким урядом і групою європейських банків.

Теги: Новини Франції Антон Геращенко авіація Арсен Аваков
Джерело: 24 Канал
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