Аваков пообещал ежеквартально отчитываться о расследовании преступлений против журналистов
МВД готово публично представлять ежеквартальные отчеты о ходе расследования преступлений против журналистов. Также глава МВД Арсен Аваков уполномочил своего заместителя Антона Геращенко и главу Нацполиции Игоря Клименко координировать усилия, чтобы эффективно реагировать на факты препятствования работе журналистов.
Соответствующие поручения Аваков дал во время встречи с главой Национального союза журналистов Украины Сергеем Томиленко, сообщил в Фейсбуке последний. Во время встречи Аваков с Томиленко обсудили подготовку к предстоящим парламентским слушаниям по безопасности журналистов, запланированных на 6 ноября.
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"МВД открыто к диалогу по улучшению безопасности украинских журналистов. Перед Национальной полицией ставим задачу ввести режим эффективного оперативного реагирования на факты препятствования журналистам", – сказал Аваков.
Глава МВД также согласился обеспечить персональное реагирование на список резонансных нападений на представителей СМИ в регионах, который подготовил союз журналистов.
Список дел, который союз журналистов передал МВД:
- поджог авто журналиста Сергея Гузя в Каменском Днепропетровской области,
- жестокое избиение телеоператора Вадима Макарюка в Харькове,
- нападение радикалов на агентство Укринформ,
- стрельба по пресс-центру газеты "Новый день" в Херсоне,
- избиение журналистов в Виннице, на Черниговщине, Житомирщине и Одесчине,
- отдельно должен пройти надлежащее служебное расследование факт избиения фотокора Игоря Ефимова работниками милиции во времена Евромайдана в феврале 2014 года.