Аваков пообещал ежеквартально отчитываться о расследовании преступлений против журналистов

МВД готово публично представлять ежеквартальные отчеты о ходе расследования преступлений против журналистов. Также глава МВД Арсен Аваков уполномочил своего заместителя Антона Геращенко и главу Нацполиции Игоря Клименко координировать усилия, чтобы эффективно реагировать на факты препятствования работе журналистов.

Соответствующие поручения Аваков дал во время встречи с главой Национального союза журналистов Украины Сергеем Томиленко, сообщил в Фейсбуке последний. Во время встречи Аваков с Томиленко обсудили подготовку к предстоящим парламентским слушаниям по безопасности журналистов, запланированных на 6 ноября.

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"МВД открыто к диалогу по улучшению безопасности украинских журналистов. Перед Национальной полицией ставим задачу ввести режим эффективного оперативного реагирования на факты препятствования журналистам", – сказал Аваков.

Глава МВД также согласился обеспечить персональное реагирование на список резонансных нападений на представителей СМИ в регионах, который подготовил союз журналистов.

Список дел, который союз журналистов передал МВД: