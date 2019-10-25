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      Аваков пообещал ежеквартально отчитываться о расследовании преступлений против журналистов

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      Аваков пообещал эффективно реагировать на факты препятствования журналистской деятельности
      Аваков пообещал эффективно реагировать на факты препятствования журналистской деятельности / Getty Images

      МВД готово публично представлять ежеквартальные отчеты о ходе расследования преступлений против журналистов. Также глава МВД Арсен Аваков уполномочил своего заместителя Антона Геращенко и главу Нацполиции Игоря Клименко координировать усилия, чтобы эффективно реагировать на факты препятствования работе журналистов.

      Соответствующие поручения Аваков дал во время встречи с главой Национального союза журналистов Украины Сергеем Томиленко, сообщил в Фейсбуке последний. Во время встречи Аваков с Томиленко обсудили подготовку к предстоящим парламентским слушаниям по безопасности журналистов, запланированных на 6 ноября.

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      "МВД открыто к диалогу по улучшению безопасности украинских журналистов. Перед Национальной полицией ставим задачу ввести режим эффективного оперативного реагирования на факты препятствования журналистам", – сказал Аваков.

      Глава МВД также согласился обеспечить персональное реагирование на список резонансных нападений на представителей СМИ в регионах, который подготовил союз журналистов.

      Список дел, который союз журналистов передал МВД:

      • поджог авто журналиста Сергея Гузя в Каменском Днепропетровской области,
      • жестокое избиение телеоператора Вадима Макарюка в Харькове,
      • нападение радикалов на агентство Укринформ,
      • стрельба по пресс-центру газеты "Новый день" в Херсоне,
      • избиение журналистов в Виннице, на Черниговщине, Житомирщине и Одесчине,
      • отдельно должен пройти надлежащее служебное расследование факт избиения фотокора Игоря Ефимова работниками милиции во времена Евромайдана в феврале 2014 года.

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики СМИ Журналисты Расследования Игорь Клименко Антон Геращенко Полиция Министерство внутренних дел Арсен Аваков Медиа
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