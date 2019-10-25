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      Аваков пообіцяв щокварталу звітувати про розслідування злочинів проти журналістів

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      Аваков пообіцяв ефективно реагувати на факти перешкоджання журналістській діяльності
      Аваков пообіцяв ефективно реагувати на факти перешкоджання журналістській діяльності / Getty Images

      МВС готове публічно представляти щоквартальні звіти про хід розслідування злочинів проти журналістів. Також глава МВС Арсен Аваков уповноважив свого заступника Антона Геращенка та голову Нацполіції Ігоря Клименка координувати зусилля, щоб ефективно реагувати на факти перешкоджання роботі журналістів.

      Відповідні доручення Аваков дав під час зустрічі з головою Національної спілки журналістів України Сергієм Томіленком, повідомив у фейсбуці останній. Під час зустрічі Аваков з Томіленком обговорили підготовку до майбутніх парламентських слухань з безпеки журналістів, запланованих на 6 листопада.

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      "МВС відкрите до діалогу щодо покращення безпеки українських журналістів. Перед Національною поліцією ставимо завдання запровадити режим ефективного оперативного реагування на факти перешкоджання журналістам", – сказав Аваков.

      Глава МВС також погодився забезпечити персональне реагування на перелік резонансних нападів на представників ЗМІ у регіонах, який підготувала спілка журналістів.

      Перелік справ, який спілка журналістів передала МВС:

      • підпал авто журналіста Сергія Гузя в Кам’янському Дніпропетровської області,
      • жорстоке побиття телеоператора Вадима Макарюка у Харкові,
      • напад радикалів на агентство Укрінформ,
      • стрілянина по пресцентру газети "Новий день" у Херсоні,
      • побиття журналістів у Вінниці, на Чернігівщині, Житомирщині та Одещині,
      • окремо має пройти належне службове розслідування факту побиття фотокора Ігоря Єфімова працівниками міліції у часи Євромайдану в лютому 2014 року.

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Журналісти ЗМІ Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ Поліція Антон Геращенко Ігор Клименко Розслідування Медіа
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