Аваков пообіцяв щокварталу звітувати про розслідування злочинів проти журналістів

МВС готове публічно представляти щоквартальні звіти про хід розслідування злочинів проти журналістів. Також глава МВС Арсен Аваков уповноважив свого заступника Антона Геращенка та голову Нацполіції Ігоря Клименка координувати зусилля, щоб ефективно реагувати на факти перешкоджання роботі журналістів.

Відповідні доручення Аваков дав під час зустрічі з головою Національної спілки журналістів України Сергієм Томіленком, повідомив у фейсбуці останній. Під час зустрічі Аваков з Томіленком обговорили підготовку до майбутніх парламентських слухань з безпеки журналістів, запланованих на 6 листопада.

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"МВС відкрите до діалогу щодо покращення безпеки українських журналістів. Перед Національною поліцією ставимо завдання запровадити режим ефективного оперативного реагування на факти перешкоджання журналістам", – сказав Аваков.

Глава МВС також погодився забезпечити персональне реагування на перелік резонансних нападів на представників ЗМІ у регіонах, який підготувала спілка журналістів.

Перелік справ, який спілка журналістів передала МВС: