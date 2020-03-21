Аваков предлагает ввести в Украине тотальный карантин

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал украинцев не бояться коронавируса, а также поблагодарил врачей и правоохранителей, которые защищают Украину от Covid-19. Он отметил, что наибольшие испытания еще впереди.

В стране уже ввели ограничительные меры, однако в ближайшие дни они будут значительно жестче, заявил Аваков в фейсбуке.

Важно На Тернопольщине зафиксировали первый случай коронавируса: заболел священник

Он отметил, что это нужно делать. Аваков отметил, что его позиция – это тотальный полный карантин.

Ведущие экономики мира и лучшие системы здравоохранения оказались не готовы к атаке вируса. Это факт. У нас ситуация с этим такая же плохая. Это надо честно говорить. И чуда завтра не произойдет. Нужно выиграть время, что бы сейчас не подвергались болезни как можно больше украинцев. И поэтому тотальный полный карантин – это моя позиция, о которой хочу просить каждого из вас и буду настаивать на нем,

– добавил Аваков.

Он отметил, что в Украине должны работать только критически необходимые субъекты хозяйствования и предприятия критической промышленной инфраструктуры. Все остальные – должны быть закрыты, а люди должны быть дома на карантине.

Не уволены, не отправлены в отпуск за свой счет, а на карантине. Об убытках и компенсации подумаем и решим позже, когда выживем,

– сказал глава МВД.

Правительство готовит несколько вариантов для решения проблемы. Арсен Аваков выделил следующие основные моменты:

Сейчас нет жесткого ограничения на перемещение граждан и штрафов за нарушение этого ограничения, как в других странах. Но для преодоления распространения коронавируса, прошу отнестись ответственно руководителей компаний и предприятий, которые не являются критически важными и перевести работников на удаленный режим работы и режим карантина.

на перемещение граждан и штрафов за нарушение этого ограничения, как в других странах. Но для преодоления распространения коронавируса, прошу отнестись ответственно руководителей компаний и предприятий, которые не являются критически важными и перевести работников на Общественным транспортом должны пользоваться медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения. Остальные – не выходить из дома.

медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения. Остальные – не выходить из дома. Ответственность за распространение вируса лежит на каждом из нас. Самоизоляция позволит замедлить его распространение на месяцы и таким образом позволит выиграть время и снизить нагрузку на наши медучреждения и их работников.

Стоит прочитать Что такое самоизоляция и эффективна ли она против распространения коронавируса

Главное о коронавирусе в Украине