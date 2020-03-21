Аваков предлагает ввести в Украине тотальный карантин
Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал украинцев не бояться коронавируса, а также поблагодарил врачей и правоохранителей, которые защищают Украину от Covid-19. Он отметил, что наибольшие испытания еще впереди.
В стране уже ввели ограничительные меры, однако в ближайшие дни они будут значительно жестче, заявил Аваков в фейсбуке.
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Он отметил, что это нужно делать. Аваков отметил, что его позиция – это тотальный полный карантин.
Ведущие экономики мира и лучшие системы здравоохранения оказались не готовы к атаке вируса. Это факт. У нас ситуация с этим такая же плохая. Это надо честно говорить. И чуда завтра не произойдет. Нужно выиграть время, что бы сейчас не подвергались болезни как можно больше украинцев. И поэтому тотальный полный карантин – это моя позиция, о которой хочу просить каждого из вас и буду настаивать на нем,
– добавил Аваков.
Он отметил, что в Украине должны работать только критически необходимые субъекты хозяйствования и предприятия критической промышленной инфраструктуры. Все остальные – должны быть закрыты, а люди должны быть дома на карантине.
Не уволены, не отправлены в отпуск за свой счет, а на карантине. Об убытках и компенсации подумаем и решим позже, когда выживем,
– сказал глава МВД.
Правительство готовит несколько вариантов для решения проблемы. Арсен Аваков выделил следующие основные моменты:
- Сейчас нет жесткого ограничения на перемещение граждан и штрафов за нарушение этого ограничения, как в других странах. Но для преодоления распространения коронавируса, прошу отнестись ответственно руководителей компаний и предприятий, которые не являются критически важными и перевести работников на удаленный режим работы и режим карантина.
- Общественным транспортом должны пользоваться медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения. Остальные – не выходить из дома.
- Ответственность за распространение вируса лежит на каждом из нас. Самоизоляция позволит замедлить его распространение на месяцы и таким образом позволит выиграть время и снизить нагрузку на наши медучреждения и их работников.
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Главное о коронавирусе в Украине
- По состоянию на 21 марта в Украине зафиксировали уже 41 случай заражения коронавирусом, из них 3 человека погибли, один человек выздоровел.
- 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля. Также государство закрыло свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратило международное авиа– и железнодорожное сообщение с 17 марта.
- Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе и тому подобное. Работать будут только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.
- С 18 марта полностью прекратили междугороднее пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.
- 20 марта правительство установило режим чрезвычайной ситуации еще в трех регионах, где стремительно распространяется заболеваемость коронавирусом Covid-19. Говорится о Днепропетровской, Ивано-Франковской областях и городе Киев.