Аваков пропонує ввести в Україні тотальний карантин

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав українців не боятися коронавірусу, а також подякував лікарям та правоохоронцям, які захищають Україну від Covid-19. Він наголосив, що найбільші випробування ще попереду.

У країні вже ввели обмежувальні заходи, однак найближчими днями вони будуть значно жорсткішими, заявив Аваков у фейсбуці.

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Він наголосив, що це потрібно робити. Аваков зазначив, що його позиція – це тотальний повний карантин.

Провідні економіки світу і кращі системи охорони здоров'я виявилися не готові до атаки вірусу. Це факт. У нас ситуація з цим така ж погана. Це треба чесно говорити. І дива завтра не відбудеться. Потрібно виграти час, що б зараз не піддавалися хвороби якомога більше українців. І тому тотальний повний карантин – це моя позиція, про яку хочу просити кожного з вас і буду наполягати на ньому,

– додав Аваков.

Він зауважив, що в Україні повинні працювати лише критично необхідні суб'єкти господарювання та підприємства критичної промислової інфраструктури. Всі інші – повинні бути закриті, а люди мають бути вдома на карантині.

Не звільнені, не відправлені у відпустку за свій рахунок, а на карантині. Про збитки й компенсації подумаємо та вирішимо пізніше, коли виживемо,

– сказав очільник МВС.

Уряд готує декілька варіантів для розв'язання проблеми. Арсен Аваков виділив такі основні моменти:

Зараз немає жорсткого обмеження на переміщення громадян і штрафів за порушення цього обмеження, як в інших країнах. Але для подолання поширення коронавірусу, прошу поставитися відповідально керівників компаній і підприємств, які не є критично важливими і перевести працівників у віддалений режим роботи й режим карантину.

на переміщення громадян і штрафів за порушення цього обмеження, як в інших країнах. Але для подолання поширення коронавірусу, прошу поставитися відповідально керівників компаній і підприємств, які не є критично важливими і перевести працівників у Громадським транспортом повинні користуватися медики, військові, правоохоронці, аптекарі, рятувальники, продавці продуктових магазинів і співробітники комунальних служб і систем життєзабезпечення. Решта – не виходити з дому.

медики, військові, правоохоронці, аптекарі, рятувальники, продавці продуктових магазинів і співробітники комунальних служб і систем життєзабезпечення. Решта – не виходити з дому. Відповідальність за поширення вірусу лежить на кожному з нас. Самоізоляція дасть можливість сповільнити його поширення на місяці й таким чином дозволить виграти час і знизити навантаження на наші медустанови і їх працівників.

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