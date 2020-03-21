Аваков пропонує ввести в Україні тотальний карантин
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав українців не боятися коронавірусу, а також подякував лікарям та правоохоронцям, які захищають Україну від Covid-19. Він наголосив, що найбільші випробування ще попереду.
У країні вже ввели обмежувальні заходи, однак найближчими днями вони будуть значно жорсткішими, заявив Аваков у фейсбуці.
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Він наголосив, що це потрібно робити. Аваков зазначив, що його позиція – це тотальний повний карантин.
Провідні економіки світу і кращі системи охорони здоров'я виявилися не готові до атаки вірусу. Це факт. У нас ситуація з цим така ж погана. Це треба чесно говорити. І дива завтра не відбудеться. Потрібно виграти час, що б зараз не піддавалися хвороби якомога більше українців. І тому тотальний повний карантин – це моя позиція, про яку хочу просити кожного з вас і буду наполягати на ньому,
– додав Аваков.
Він зауважив, що в Україні повинні працювати лише критично необхідні суб'єкти господарювання та підприємства критичної промислової інфраструктури. Всі інші – повинні бути закриті, а люди мають бути вдома на карантині.
Не звільнені, не відправлені у відпустку за свій рахунок, а на карантині. Про збитки й компенсації подумаємо та вирішимо пізніше, коли виживемо,
– сказав очільник МВС.
Уряд готує декілька варіантів для розв'язання проблеми. Арсен Аваков виділив такі основні моменти:
- Зараз немає жорсткого обмеження на переміщення громадян і штрафів за порушення цього обмеження, як в інших країнах. Але для подолання поширення коронавірусу, прошу поставитися відповідально керівників компаній і підприємств, які не є критично важливими і перевести працівників у віддалений режим роботи й режим карантину.
- Громадським транспортом повинні користуватися медики, військові, правоохоронці, аптекарі, рятувальники, продавці продуктових магазинів і співробітники комунальних служб і систем життєзабезпечення. Решта – не виходити з дому.
- Відповідальність за поширення вірусу лежить на кожному з нас. Самоізоляція дасть можливість сповільнити його поширення на місяці й таким чином дозволить виграти час і знизити навантаження на наші медустанови і їх працівників.
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Головне про коронавірус в Україні
- Станом на 21 березня в Україні зафіксували вже 41 випадок зараження коронавірусом, з них 3 людини померли, одна людина одужала.
- 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Також держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
- Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.
- З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.
- 20 березня уряд встановив режим надзвичайної ситуації ще у трьох регіонах, де стрімко поширюється захворюваність на коронавірус Covid-19. Мовиться про Дніпропетровську, Івано-Франківську області та у місті Київ.