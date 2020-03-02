Аваков о задержании Мельничука: Это очередная провокация России
1 марта Сергея Мельничука задержали на греко-болгарской границе по запросу Интерпола, который прислала Россия. Обосновывают это тем, что Мельничук якобы причастен к убийству в Ростовской области в 2014 году.
Министр внутренних дел Арсен Аваков отмечает: Россия банально злоупотребляет инструментом Интерпола ради политического преследования украинцев. Обвинение в убийстве, которое выдвинула Россия, называют сфабрикованным.
Узнайте: Что известно про экс-командира "Айдара" Сергея Мельничука, который был задержан в Греции
МВД Украины и Национальное центральное бюро Интерпола Национальной полиции Украины заявляют о недопустимости политического преследования лиц с помощью Интерпола, ведь это официально запрещено статьей его устава.
Дипломаты ведут активную работу для того, чтобы Мельничук смог беспрепятственно вернуться в Украину.
Также Аваков напомнил, что Россия неоднократно злоупотребляла возможностями Интерпола. В частности напомнил о случаях преследования Анатолия Гриценко, Мустафы Джемилева, Рефата Чубарова и Игоря Мазура.
Что о задержании говорят в МИД Украины
Глава департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев в комментарии "РБК-Украина" рассказал, что с Мельничуком уже встретился украинский консул. Он договорился о содержании экс-командира "Айдара" в полицейском отделении.
С полицией Греции консулом договорено о временном содержании задержанного в полицейском отделении и обеспечении всем необходимым – питьевой водой и пищей,
– заверил Погорельцев.
В то же время жена Сергея Мельничука и их ребенок размещены в гостинице рядом. Его жена Мила рассказала "Стране", что Мельничука, скорее всего, повезут на суд в город Салоники.
Что известно о скандалах с Сергеем Мельничуком
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В июне 2015 года Верховная Рада дала согласие на привлечение экс-комбата к уголовной ответственности. Мельничука подозревали в совершении ряда уголовных преступлений. В частности, по статье об организации вооруженной банды с целью нападения на предприятия.
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В августе 2015 года патрульные остановили Lexus, за рулем которого был Мельничук. У него не оказалось водительского удостоверения и техпаспорта. Тогда правоохранители составили протокол, Мельничук подписать отказался. Через полтора года через суд он добился отмены штрафа.
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В 2017 году НАБУ расследовало производства по подозрению в декларировании ложной информации Мельничуком.
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В 2018 году бывший нардеп и его коллега из фракции "Радикальной партии" Дмитрий Линько подрались
после эфира на телеканале Newsone.