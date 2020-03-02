Аваков о задержании Мельничука: Это очередная провокация России

1 марта Сергея Мельничука задержали на греко-болгарской границе по запросу Интерпола, который прислала Россия. Обосновывают это тем, что Мельничук якобы причастен к убийству в Ростовской области в 2014 году.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отмечает: Россия банально злоупотребляет инструментом Интерпола ради политического преследования украинцев. Обвинение в убийстве, которое выдвинула Россия, называют сфабрикованным.

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МВД Украины и Национальное центральное бюро Интерпола Национальной полиции Украины заявляют о недопустимости политического преследования лиц с помощью Интерпола, ведь это официально запрещено статьей его устава.

Дипломаты ведут активную работу для того, чтобы Мельничук смог беспрепятственно вернуться в Украину.

Также Аваков напомнил, что Россия неоднократно злоупотребляла возможностями Интерпола. В частности напомнил о случаях преследования Анатолия Гриценко, Мустафы Джемилева, Рефата Чубарова и Игоря Мазура.

Что о задержании говорят в МИД Украины

Глава департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев в комментарии "РБК-Украина" рассказал, что с Мельничуком уже встретился украинский консул. Он договорился о содержании экс-командира "Айдара" в полицейском отделении.

С полицией Греции консулом договорено о временном содержании задержанного в полицейском отделении и обеспечении всем необходимым – питьевой водой и пищей,

– заверил Погорельцев.

В то же время жена Сергея Мельничука и их ребенок размещены в гостинице рядом. Его жена Мила рассказала "Стране", что Мельничука, скорее всего, повезут на суд в город Салоники.

Что известно о скандалах с Сергеем Мельничуком