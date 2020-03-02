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      Что известно об экс-командире "Айдара" Сергее Мельничуке, которого задержали в Греции

      - Читати новину українською

      Нардепа восьмого созыва и экс-командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука задержали 1 марта на границе с Грецией. Он утверждает, что запрос на его задержание подала Россия. Что известно о состоянии и многочисленных скандалах украинского политика – читайте в материале 24 канала.

      Биография Сергея Мельничука

      Сергей Мельничук родился 26 января 1972 года в Виннице.

      Важно: Экс-командира "Айдара" Мельничука задержали в Греции: комментарии МИД и жены

      Образование

      Он имеет военное образование. После окончания школы в 1989 году поступил в Высшее военное училище в Житомире. Там Мельничук учился 5 лет, имеет звание подполковника Вооруженных сил Украины. В 1994 году получил диплом радиоинженера.

      Карьера и политическая деятельность

      Служба в ВСУ

      Сергей Мельничук в течение 10 лет служил в Вооруженных силах Украины. В 2004 году из-за проблем со здоровьем уволился из армии. Следующие 10 лет он провел на гражданской службе, был сотрудником частных фирм. В апреле 2014 года Мельничука восстановили в ВСУ, из майора он стал подполковником.

      Революция Достоинства и война

      Во время Революции Достоинства был сотником Самообороны Майдана. С началом вооруженного конфликта на Донбассе он выступил инициатором создания батальона "Айдар" и в конце концов стал его первым командиром. Также он является участником АТО.

      Сергій Мельничук
      Мельничук был инициатором создания батальона "Айдар" / Фото: РБК-Украина
      Карьера в Верховной Раде

      • Осенью 2014 года глава батальона был избран народным депутатом по спискам "Радикальной партии" Олега Ляшко. В списке Мельничук шел под третьим номером.
      • В 2014-2015 годах был заместителем главы Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. В марте 2015 года его исключили из фракции "Радикальной партии", перешел в депутатскую группу "Воля народа".
      • С 14 марта 2017 года парламентарий стал членом комитета по вопросам здравоохранения.
      • Народный депутат входил в группу по межпарламентским связям с Италией, Узбекистаном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Катаром, Польшей и США.
      • На парламентские выборы в июле 2019 года Мельничук шел как самовыдвиженец по 38 мажоритарному округу (Днепропетровская область). Однако за него проголосовали лишь 233 избирателя, а это – 30%. С этим результатом он оказался на предпоследнем месте в своем округе.

      Сергій Мельничук у Раді
      Сергей Мельничук в Раде / Фото: РБК-Украина

      Личная жизнь

      Парламентарий женат на Миле Мельничук. Во время работы Мельничука в парламенте, Мила была его помощницей-консультантом. Сейчас она находится на 7 месяце беременности. Супруги также воспитывают 9-месячного сына.


      Экс-парламентарий женат на Миле Мельничук / Фото: my.рейтинги

      Состояние

      Согласно электронной декларации Сергея Мельничука, которую он обнародовал в марте 2019 года, за 2018 год он заработал 378,7 тысячи гривен.

      Также у Мельничука земельный участок в селе Гальжбиевка, что на Винничине. Квартира в Виннице записана на его маму – Наталью Мельничук. В поселке Черняхов в Житомирской области, Мельничук со своими сестрами имеет в совместной собственности участок земли и жилой дом на 120 квадратных метров. Из ценной недвижимости политик задекларировал швейцарские часы TAG Heuer Formula 1, которые принадлежат его жене.

      Автопарк экс-нардепа:

      • ГАЗ 2411;
      • Jeep Grand Cherokee;
      • Land Cruiser 200.

      Банковских счетов у парламентария и его жены нет. Наличными Сергей Мельничук задекларировал свыше 8 миллионов гривен, а его жена – 4,5 миллиона долларов.

      Скандалы с участием Мельничука

      Исключение из "Радикальной партии"

      В начале 2015 года бывший командир батальона "Айдар" был исключен из фракции "Радикальной партии" за "действия, дискредитирующие депутата". Причиной стал штурм министерства обороны, который устроили бойцы "Айдара" с требованием не расформировывать батальон. Решение об исключении из фракции привело к конфликту между Мельничуком и главой "Радикальной партии" Олегом Ляшко просто в парламенте.

      Интересно: Экс-командир "Айдара" хочет взять Савченко на поруки: в суд подано ходатайство

      Управление авто без техпаспорта

      В августе 2015 года патрульные полицейские остановили автомобиль Lexus RX 350, за рулем которого находился парламентарий. У него не оказалось водительского удостоверения и техпаспорта. Тогда правоохранители составили протокол, который Мельничук подписать отказался. Через полтора года, через суд народный избранник добился отмены штрафа.

      Снятие депутатской неприкосновенности

      В том же 2015 году с народного избранника сняли депутатскую неприкосновенность. Причиной стало подозрение Генеральной прокуратуры в бандитизме и разбое. К одному из украинских СМИ поступил документ, который имел подпись тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина.

      В нем говорилось, что Мельничук в течение мая-сентября 2014 года организовал вооруженную банду с целью нападения на предприятия, учреждения, организации и отдельных лиц и совершение других преступлений, направленных на вооруженное и открытое завладение чужим имуществом. А также участвовал в указанной банде и организовывал совершенные ею нападения. Сам Мельничук отрицает свою причастность к преступлениям.

      Шутки в декларации

      Осенью 2016 года Сергей Мельничук в своей декларации в пункте "денежные активы" указал сумму в триллион гривен. Позже он заявил, что хотел таким образом привлечь внимание украинской общественности к проблеме коррупции в стране. Однако шутку не поняли в Генеральной прокуратуре. Глава ведомства Юрий Луценко угрожал открыть уголовное дело, если экс-комбат "Айдара" не изменит свою декларацию, указав правдивые доходы.

      Драка с Дмитрием Линько

      Отличился Мельничук и дракой после эфира на одном из телеканалов с бывшим коллегой по фракции Дмитрием Линько. Еще во время шоу они начали спорить, а после окончания эфира дебаты перешли в кулачный бой. Мельничук, которого исключили из фракции радикалов, точным ударом сломал оппоненту нос, а Линько ответил ударом в голову. Еще и прокомментировал, что звон при ударе явно свидетельствует об отсутствии мозгов у политического противника.

      Смотрите видео: Мельничук подрался с Линько

      Возможное ложное декларирование

      Национальное агентство по предупреждению коррупции установило, что народный депутат Сергей Мельничук в декларациях за 2015 и 2016 годы не задекларировал корпоративные права в двух хозяйственных обществах, общий размер которых в денежном эквиваленте составляет полтора миллиона гривен. Позже информация об этом из сайта НАПК исчезла.

      Задержание Мельничука в Греции

      1 марта Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией. Он считает, что запрос на задержание подала Россия. С экс-командиром "Айдара" уже встретился украинский консул. Он договорился о содержании бывшего командира "Айдара" в полицейском отделении. В то же время жена Мельничука и их ребенок размещены в отеле рядом. Его жена Мила рассказала "Стране", что Мельничука, скорее всего, повезут на суд в город Салоники.

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Скандал Криминал Революция достоинства Айдар Война Авто Сергей Мельничук
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