Что известно об экс-командире "Айдара" Сергее Мельничуке, которого задержали в Греции

Нардепа восьмого созыва и экс-командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука задержали 1 марта на границе с Грецией. Он утверждает, что запрос на его задержание подала Россия. Что известно о состоянии и многочисленных скандалах украинского политика – читайте в материале 24 канала.

Биография Сергея Мельничука

Сергей Мельничук родился 26 января 1972 года в Виннице.

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Образование

Он имеет военное образование. После окончания школы в 1989 году поступил в Высшее военное училище в Житомире. Там Мельничук учился 5 лет, имеет звание подполковника Вооруженных сил Украины. В 1994 году получил диплом радиоинженера.

Карьера и политическая деятельность

Служба в ВСУ

Сергей Мельничук в течение 10 лет служил в Вооруженных силах Украины. В 2004 году из-за проблем со здоровьем уволился из армии. Следующие 10 лет он провел на гражданской службе, был сотрудником частных фирм. В апреле 2014 года Мельничука восстановили в ВСУ, из майора он стал подполковником.

Революция Достоинства и война

Во время Революции Достоинства был сотником Самообороны Майдана. С началом вооруженного конфликта на Донбассе он выступил инициатором создания батальона "Айдар" и в конце концов стал его первым командиром. Также он является участником АТО.



Мельничук был инициатором создания батальона "Айдар" / Фото: РБК-Украина

Карьера в Верховной Раде

Осенью 2014 года глава батальона был избран народным депутатом по спискам "Радикальной партии" Олега Ляшко. В списке Мельничук шел под третьим номером.

В 2014-2015 годах был заместителем главы Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. В марте 2015 года его исключили из фракции "Радикальной партии" , перешел в депутатскую группу "Воля народа".

, перешел в депутатскую группу "Воля народа". С 14 марта 2017 года парламентарий стал членом комитета по вопросам здравоохранения.

Народный депутат входил в группу по межпарламентским связям с Италией, Узбекистаном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Катаром, Польшей и США.

с Италией, Узбекистаном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Катаром, Польшей и США. На парламентские выборы в июле 2019 года Мельничук шел как самовыдвиженец по 38 мажоритарному округу (Днепропетровская область). Однако за него проголосовали лишь 233 избирателя, а это – 30%. С этим результатом он оказался на предпоследнем месте в своем округе.



Сергей Мельничук в Раде / Фото: РБК-Украина

Личная жизнь

Парламентарий женат на Миле Мельничук. Во время работы Мельничука в парламенте, Мила была его помощницей-консультантом. Сейчас она находится на 7 месяце беременности. Супруги также воспитывают 9-месячного сына.



Экс-парламентарий женат на Миле Мельничук / Фото: my.рейтинги

Состояние

Согласно электронной декларации Сергея Мельничука, которую он обнародовал в марте 2019 года, за 2018 год он заработал 378,7 тысячи гривен.

Также у Мельничука земельный участок в селе Гальжбиевка, что на Винничине. Квартира в Виннице записана на его маму – Наталью Мельничук. В поселке Черняхов в Житомирской области, Мельничук со своими сестрами имеет в совместной собственности участок земли и жилой дом на 120 квадратных метров. Из ценной недвижимости политик задекларировал швейцарские часы TAG Heuer Formula 1, которые принадлежат его жене.

Автопарк экс-нардепа:

ГАЗ 2411;

Jeep Grand Cherokee;

Land Cruiser 200.

Банковских счетов у парламентария и его жены нет. Наличными Сергей Мельничук задекларировал свыше 8 миллионов гривен, а его жена – 4,5 миллиона долларов.

Скандалы с участием Мельничука

Исключение из "Радикальной партии"

В начале 2015 года бывший командир батальона "Айдар" был исключен из фракции "Радикальной партии" за "действия, дискредитирующие депутата". Причиной стал штурм министерства обороны, который устроили бойцы "Айдара" с требованием не расформировывать батальон. Решение об исключении из фракции привело к конфликту между Мельничуком и главой "Радикальной партии" Олегом Ляшко просто в парламенте.

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Управление авто без техпаспорта

В августе 2015 года патрульные полицейские остановили автомобиль Lexus RX 350, за рулем которого находился парламентарий. У него не оказалось водительского удостоверения и техпаспорта. Тогда правоохранители составили протокол, который Мельничук подписать отказался. Через полтора года, через суд народный избранник добился отмены штрафа.

Снятие депутатской неприкосновенности

В том же 2015 году с народного избранника сняли депутатскую неприкосновенность. Причиной стало подозрение Генеральной прокуратуры в бандитизме и разбое. К одному из украинских СМИ поступил документ, который имел подпись тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина.

В нем говорилось, что Мельничук в течение мая-сентября 2014 года организовал вооруженную банду с целью нападения на предприятия, учреждения, организации и отдельных лиц и совершение других преступлений, направленных на вооруженное и открытое завладение чужим имуществом. А также участвовал в указанной банде и организовывал совершенные ею нападения. Сам Мельничук отрицает свою причастность к преступлениям.

Шутки в декларации

Осенью 2016 года Сергей Мельничук в своей декларации в пункте "денежные активы" указал сумму в триллион гривен. Позже он заявил, что хотел таким образом привлечь внимание украинской общественности к проблеме коррупции в стране. Однако шутку не поняли в Генеральной прокуратуре. Глава ведомства Юрий Луценко угрожал открыть уголовное дело, если экс-комбат "Айдара" не изменит свою декларацию, указав правдивые доходы.

Драка с Дмитрием Линько

Отличился Мельничук и дракой после эфира на одном из телеканалов с бывшим коллегой по фракции Дмитрием Линько. Еще во время шоу они начали спорить, а после окончания эфира дебаты перешли в кулачный бой. Мельничук, которого исключили из фракции радикалов, точным ударом сломал оппоненту нос, а Линько ответил ударом в голову. Еще и прокомментировал, что звон при ударе явно свидетельствует об отсутствии мозгов у политического противника.

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Возможное ложное декларирование

Национальное агентство по предупреждению коррупции установило, что народный депутат Сергей Мельничук в декларациях за 2015 и 2016 годы не задекларировал корпоративные права в двух хозяйственных обществах, общий размер которых в денежном эквиваленте составляет полтора миллиона гривен. Позже информация об этом из сайта НАПК исчезла.

Задержание Мельничука в Греции

1 марта Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией. Он считает, что запрос на задержание подала Россия. С экс-командиром "Айдара" уже встретился украинский консул. Он договорился о содержании бывшего командира "Айдара" в полицейском отделении. В то же время жена Мельничука и их ребенок размещены в отеле рядом. Его жена Мила рассказала "Стране", что Мельничука, скорее всего, повезут на суд в город Салоники.