Що відомо про екскомандира "Айдару" Сергія Мельничука, якого затримали у Греції

Нардепа восьмого скликання та екскомандира батальйону "Айдар" Сергія Мельничука затримали 1 березня на кордоні з Грецією. Він стверджує, що запит на його затримання подала Росія. Що відомо про статки та численні скандали українського політика – читайте у матеріалі 24 каналу.

Біографія Сергія Мельничука

Сергій Мельничук народився 26 січня 1972 року у Вінниці.

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Освіта

Він має військову освіту. Після закінчення школи у 1989 році вступив до Вищого військового училища у Житомирі. Там Мельничук навчався 5 років, має звання підполковника Збройних сил України. У 1994 році отримав диплом радіоінженера.

Кар'єра і політична діяльність

Служба у ЗСУ

Сергій Мельничук протягом 10 років служив у Збройних силах України. У 2004 році через проблеми зі здоров'ям звільнився з армії. Наступні 10 років він провів на цивільній службі, був співробітником приватних фірм. У квітні 2014 року Мельничука відновили у ЗСУ, з майора він став підполковником.

Революція Гідності та війна

Під час Революції Гідності був сотником Самооборони Майдану. З початком збройного конфлікту на Донбасі він виступив ініціатором створення батальйону "Айдар" та зрештою став його першим командиром. Також він є учасником АТО.



Мельничук був ініціатором створення батальйону "Айдар" / Фото: РБК-Україна

Кар'єра у Верховній Раді

Восени 2014 року глава батальйону був обраний народним депутатом за списками "Радикальної партії" Олега Ляшка. У списку Мельничук йшов під третім номером.

У 2014 – 2015 роках був заступником голови Комітету з питань національної безпеки та оборони. У березні 2015 року його виключили з фракції "Радикальної партії" , перейшов у депутатську групу "Воля народу".

, перейшов у депутатську групу "Воля народу". З 14 березня 2017 року парламентарій став членом комітету з питань охорони здоров'я.

Народний депутат входив у групи з міжпарламентських зв'язків з Італією, Узбекистаном, Об'єднаними Арабськими Еміратами, Катаром, Польщею та США.

з Італією, Узбекистаном, Об'єднаними Арабськими Еміратами, Катаром, Польщею та США. На парламентські вибори у липні 2019 року Мельничук йшов як самовисуванець по 38 мажоритарному округу (Дніпропетровська область). Однак за нього проголосували лише 233 виборці, а це – 30%. З цим результатом він виявився на передостанньому місці у своєму окрузі.



Сергій Мельничук у Раді / Фото: РБК-Україна

Особисте життя

Парламентарій одружений з Мілою Мельничук. Під час роботи Мельничука у парламенті Міла була його помічницею-консультантом. Зараз вона перебуває на 7 місяці вагітності. Подружжя також виховує 9-місячного сина.



Експарламентарій одружений з Мілою Мельничук / Фото: my.рейтинги

Статки

Згідно з електронною декларацією Сергія Мельничука, яку він оприлюднив у березні 2019 року, за 2018 рік він заробив 378,7 тисячі гривень.

Також Мельничук має земельну ділянку у селі Гальжбіївка, що на Вінничині. Квартира у Вінниці записана на його маму – Наталію Мельничук. У селищі Черняхів у Житомирській області Мельничук зі своїми сестрами має у спільній власності ділянку землі і житловий будинок на 120 квадратних метрів. З цінної нерухомості політик задекларував швейцарський годинник TAG Heuer Formula 1, який належить його дружині.

Автопарк екснардепа:

ГАЗ 2411;

Jeep Grand Cherokee;

Land Cruiser 200.

Банківських рахунків у парламентаря і його дружини немає. Готівкою Сергій Мельничук задекларував понад 8 мільйонів гривень, а його дружина – 4,5 мільйона доларів.

Скандали за участю Мельничука

Виключення з "Радикальної партії"

На початку 2015 року колишній командир батальйону "Айдар" був виключений з фракції "Радикальної партії" за "дії, що дискредитують депутата". Причиною став штурм міністерства оборони, який влаштували бійці "Айдар" з вимогою не розформовувати батальйон. Рішення про виключення з фракції призвело до конфлікту між Мельничуком та головою "Радикальної партії" Олегом Ляшком просто у парламенті.

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Керування авто без техпаспорта

У серпні 2015 року патрульні поліцейські зупинили автомобіль Lexus RX 350, за кермом якого був парламентарій. У нього не виявилося посвідчення водія та техпаспорта. Тоді правоохоронці склали протокол, який Мельничук підписати відмовився. Через півтора року через суд народний обранець домігся скасування штрафу.

Зняття депутатської недоторканності

У тому ж 2015 року із народного обранця зняли депутатську недоторканність. Причиною стала підозра Генеральної прокуратури у бандитизмі та розбої. До одного з українських ЗМІ надійшов документ, який мав підпис тодішнього генерального прокурора Віктора Шокіна.

У ньому йшлося, Мельничук упродовж травня – вересня 2014 року організував озброєну банду з метою нападу на підприємства, установи, організації та окремих осіб і вчинення інших злочинів, спрямованих на збройне і відкрите заволодіння чужим майном. А також брав участь у вказаній банді та організовував вчинені нею напади. Сам Мельничук заперечує свою причетність до злочинів.

Жарти у декларації

Восени 2016 року Сергій Мельничук у своїй декларації в пункті "грошові активи" вказав суму у трильйон гривень. Пізніше він заявив, що хотів таким чином привернути увагу української громадськості до проблеми корупції в країні. Однак жарт не зрозуміли в Генеральній прокуратурі. Глава відомства Юрій Луценко погрожував відкрити кримінальну справу, якщо екскомбат "Айдара" не змінить свою декларацію, вказавши правдиві доходи.

Бійка з Дмитром Ліньком

Відзначився Мельничук і бійкою після ефіру на одному з телеканалів із колишнім колегою по фракції Дмитром Ліньком. Ще під час шоу вони почали сперечатися, а після закінчення ефіру дебати перейшли у кулачний бій. Мельничук, якого виключили з фракції радикалів, точним ударом зламав опонентові ніс, а Лінько відповів ударом у голову. Ще й прокоментував, що дзвін при ударі явно свідчить про відсутність мізків у політичного противника.

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Можливе неправдиве декларування

Національне агентство з попередження корупції встановило, що народний депутат Сергій Мельничук в деклараціях за 2015 і 2016 роки не задекларував корпоративні права у двох господарських товариствах, загальний розмір яких в грошовому еквіваленті становить півтора мільйона гривень. Пізніше інформація про це з сайту НАЗК зникла.

Затримання Мельничука у Греції

1 березня Сергія Мельничука затримали на кордоні з Грецією. Він вважає, що запит на затримання подала Росія. З екскомандиром "Айдару" вже зустрівся український консул. Він домовився про тримання екскомандира "Айдару" у поліцейському відділенні. Водночас дружина Мельничука та їхня дитина розміщені у готелі поряд. Його дружина Міла розповіла "Стране", що Мельничука, найімовірніше, повезуть на суд у місто Салоніки.