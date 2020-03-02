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      Що відомо про екскомандира "Айдару" Сергія Мельничука, якого затримали у Греції

      -
      Біографія Сергія Мельничука / rian.com.ua

      Нардепа восьмого скликання та екскомандира батальйону "Айдар" Сергія Мельничука затримали 1 березня на кордоні з Грецією. Він стверджує, що запит на його затримання подала Росія. Що відомо про статки та численні скандали українського політика – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Біографія Сергія Мельничука

      Сергій Мельничук народився 26 січня 1972 року у Вінниці. 

      Важливо: Екскомандира "Айдару" Мельничука затримали у Греції: коментарі МЗС і дружини

      Освіта

      Він має військову освіту. Після закінчення школи у 1989 році вступив до Вищого військового училища у Житомирі. Там Мельничук навчався 5 років, має звання підполковника Збройних сил України. У 1994 році отримав диплом радіоінженера.

      Кар'єра і політична діяльність

      Служба у ЗСУ

      Сергій Мельничук протягом 10 років служив у Збройних силах України. У 2004 році через проблеми зі здоров'ям звільнився з армії. Наступні 10 років він провів на цивільній службі, був співробітником приватних фірм. У квітні 2014 року Мельничука відновили у ЗСУ, з майора він став підполковником.

      Революція Гідності та війна

      Під час Революції Гідності був сотником Самооборони Майдану. З початком збройного конфлікту на Донбасі він виступив ініціатором створення батальйону "Айдар" та зрештою став його першим командиром. Також він є учасником АТО. 

      Сергій Мельничук
      Мельничук був ініціатором створення батальйону "Айдар" / Фото: РБК-Україна

      Кар'єра у Верховній Раді

      • Восени 2014 року глава батальйону був обраний народним депутатом за списками "Радикальної партії" Олега Ляшка. У списку Мельничук йшов під третім номером. 
      • У 2014 – 2015 роках був заступником голови Комітету з питань національної безпеки та оборони. У березні 2015 року його виключили з фракції "Радикальної партії", перейшов у депутатську групу "Воля народу".
      • З 14 березня 2017 року парламентарій став членом комітету з питань охорони здоров'я.
      • Народний депутат входив у групи з міжпарламентських зв'язків з Італією, Узбекистаном, Об'єднаними Арабськими Еміратами, Катаром, Польщею та США.
      • На парламентські вибори у липні 2019 року Мельничук йшов як самовисуванець по 38 мажоритарному округу (Дніпропетровська область). Однак за нього проголосували лише 233 виборці, а це – 30%. З цим результатом він виявився на передостанньому місці у своєму окрузі.

      Сергій Мельничук у Раді
      Сергій Мельничук у Раді / Фото: РБК-Україна

      Особисте життя

      Парламентарій одружений з Мілою Мельничук. Під час роботи Мельничука у парламенті Міла була його помічницею-консультантом. Зараз вона перебуває на 7 місяці вагітності. Подружжя також виховує 9-місячного сина. 


      Експарламентарій одружений з Мілою Мельничук / Фото: my.рейтинги

      Статки

      Згідно з електронною декларацією Сергія Мельничука, яку він оприлюднив у березні 2019 року, за 2018 рік він заробив 378,7 тисячі гривень. 

      Також Мельничук має земельну ділянку у селі Гальжбіївка, що на Вінничині. Квартира у Вінниці записана на його маму – Наталію Мельничук. У селищі Черняхів у Житомирській області Мельничук зі своїми сестрами має у спільній власності ділянку землі і житловий будинок на 120 квадратних метрів. З цінної нерухомості політик задекларував швейцарський годинник TAG Heuer Formula 1, який належить його дружині.

      Автопарк екснардепа: 

      • ГАЗ 2411;
      • Jeep Grand Cherokee;
      • Land Cruiser 200.

      Банківських рахунків у парламентаря і його дружини немає. Готівкою Сергій Мельничук задекларував понад 8 мільйонів гривень, а його дружина – 4,5 мільйона доларів. 

      Скандали за участю Мельничука

      Виключення з "Радикальної партії"

      На початку 2015 року колишній командир батальйону "Айдар" був виключений з фракції "Радикальної партії" за "дії, що дискредитують депутата". Причиною став штурм міністерства оборони, який влаштували бійці "Айдар" з вимогою не розформовувати батальйон. Рішення про виключення з фракції призвело до конфлікту між Мельничуком та головою "Радикальної партії" Олегом Ляшком просто у парламенті.

      Цікаво: Екс-командир "Айдару" хоче взяти Савченко на поруки: до суду подано клопотання

      Керування авто без техпаспорта

      У серпні 2015 року патрульні поліцейські зупинили автомобіль Lexus RX 350, за кермом якого був парламентарій. У нього не виявилося посвідчення водія та техпаспорта. Тоді правоохоронці склали протокол, який Мельничук підписати відмовився. Через півтора року через суд народний обранець домігся скасування штрафу.

      Зняття депутатської недоторканності

      У тому ж 2015 року із народного обранця зняли депутатську недоторканність. Причиною стала підозра Генеральної прокуратури у бандитизмі та розбої. До одного з українських ЗМІ надійшов документ, який мав  підпис тодішнього генерального прокурора Віктора Шокіна.

      У ньому йшлося, Мельничук упродовж травня – вересня 2014 року організував озброєну банду з метою нападу на підприємства, установи, організації та окремих осіб і вчинення інших злочинів, спрямованих на збройне і відкрите заволодіння чужим майном. А також брав участь у вказаній банді та організовував вчинені нею напади. Сам Мельничук заперечує свою причетність до злочинів.

      Жарти у декларації

      Восени 2016 року Сергій Мельничук у своїй декларації в пункті "грошові активи" вказав суму у трильйон гривень. Пізніше він заявив, що хотів таким чином привернути увагу української громадськості до проблеми корупції в країні. Однак жарт не зрозуміли в Генеральній прокуратурі. Глава відомства Юрій Луценко погрожував відкрити кримінальну справу, якщо екскомбат "Айдара" не змінить свою декларацію, вказавши правдиві доходи.

      Бійка з Дмитром Ліньком

      Відзначився Мельничук і бійкою після ефіру на одному з телеканалів із колишнім колегою по фракції Дмитром Ліньком. Ще під час шоу вони почали сперечатися, а після закінчення ефіру дебати перейшли у кулачний бій. Мельничук, якого виключили з фракції радикалів, точним ударом зламав опонентові ніс, а Лінько відповів ударом у голову. Ще й прокоментував, що дзвін при ударі явно свідчить про відсутність мізків у політичного противника.

      Дивіться відео: Мельничук побився з Ліньком

      Можливе неправдиве декларування

      Національне агентство з попередження корупції встановило, що народний депутат Сергій Мельничук в деклараціях за 2015 і 2016 роки не задекларував корпоративні права у двох господарських товариствах, загальний розмір яких в грошовому еквіваленті становить півтора мільйона гривень. Пізніше інформація про це з сайту НАЗК зникла.

      Затримання Мельничука у Греції

      1 березня Сергія Мельничука затримали на кордоні з Грецією. Він вважає, що запит на затримання подала Росія. З екскомандиром "Айдару" вже зустрівся український консул. Він домовився про тримання екскомандира "Айдару" у поліцейському відділенні. Водночас дружина Мельничука та їхня дитина розміщені у готелі поряд. Його дружина Міла розповіла "Стране", що Мельничука, найімовірніше, повезуть на суд у місто Салоніки.

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Скандал Кримінал Революція Гідності Айдар Війна Авто Сергій Мельничук
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