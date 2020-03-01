Екснардеп Мельничук повідомив, що його затримали у Греції за запитом Росії

Картку Інтерполу виставила Росія, повідомив у фейсбуці Сергій Мельничук – засновник та перший командир батальйону "Айдар".

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Мене затримали на болгарсько-грецькому кордоні,

– написав екснардеп.

Він також додав, що найближчим часом його затримає Інтерпол. Разом з ним його дружина, яка перебуває на 7 місяці вагітності, а також 9-місячний син.

"Посольства мовчать. Нічого нікому не говорять. Повна тиша. Звертаюся, щоб якомога швидше підняли питання перед нашим посольством", – додав Мельничук. Він просить надати йому захисника, щоб відстоював його права.

Сергій Мельничук заявив, що його за запитом Росії затримали у Греції: відео

Що відомо про скандали зі Сергієм Мельничуком