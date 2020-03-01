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      Екснардеп Мельничук повідомив, що його затримали у Греції за запитом Росії

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      Екснардеп Мельничук повідомив, що його затримали у Греції / galinfo.com.ua

      Екскомандира батальйону "Айдар" та народного депутата 8-го скликання Сергія Мельничука затримали на кордоні з Грецією. Політик стверджує, що запит на затримання подала Росія.

      Картку Інтерполу виставила Росія, повідомив у фейсбуці Сергій Мельничук – засновник та перший командир батальйону "Айдар".

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      Мене затримали на болгарсько-грецькому кордоні,
      – написав екснардеп.

      Він також додав, що найближчим часом його затримає Інтерпол. Разом з ним його дружина, яка перебуває на 7 місяці вагітності, а також 9-місячний син.

      "Посольства мовчать. Нічого нікому не говорять. Повна тиша. Звертаюся, щоб якомога швидше підняли питання перед нашим посольством", – додав Мельничук. Він просить надати йому захисника, щоб відстоював його права.

      Сергій Мельничук заявив, що його за запитом Росії затримали у Греції: відео

      Що відомо про скандали зі Сергієм Мельничуком

      • У червні 2015 року Верховна Рада дала згоду на залучення екскомбата до кримінальної відповідальності. Мельничука підозрювали у здійсненні низки кримінальних правопорушень. Зокрема, за статтею про організацію озброєної банди з метою нападу на підприємства або участь у ній.
      • У 2017 році НАБУ розслідувало провадження за підозрою у декларуванні неправдивої інформації Мельничуком.
      • У 2018 році колишній нардеп та його колега з фракції "Радикальної партії" Дмитро Лінько побилися після ефіру на телеканалі Newsone.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Інтерпол Греція Новини Росії Айдар Верховна Рада Сергій Мельничук Новини України Новини політики
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