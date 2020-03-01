Экс-нардеп Мельничук сообщил, что его задержали в Греции по запросу России

Карточку Интерпола выставила Россия, сообщил в фейсбуке Сергей Мельничук – основатель и первый командир батальона "Айдар".

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Меня задержали на болгарско-греческой границе,

– написал экс-нардеп.

Он также добавил, что в ближайшее время его задержит Интерпол. Вместе с ним его жена, которая находится на 7 месяце беременности, а также 9-месячный сын.

"Посольства молчат. Ничего никому не говорят. Полная тишина. Обращаюсь, чтобы как можно скорее подняли вопрос перед нашим посольством", – добавил Мельничук. Он просит предоставить ему защитника, чтобы отстаивал его права.

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