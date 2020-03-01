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      Экс-нардеп Мельничук сообщил, что его задержали в Греции по запросу России

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      Экс-командира батальона "Айдар" и народного депутата 8-го созыва Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией. Политик утверждает, что запрос на задержание подала Россия.

      Карточку Интерпола выставила Россия, сообщил в фейсбуке Сергей Мельничук – основатель и первый командир батальона "Айдар".

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      Меня задержали на болгарско-греческой границе,
      – написал экс-нардеп.

      Он также добавил, что в ближайшее время его задержит Интерпол. Вместе с ним его жена, которая находится на 7 месяце беременности, а также 9-месячный сын.

      "Посольства молчат. Ничего никому не говорят. Полная тишина. Обращаюсь, чтобы как можно скорее подняли вопрос перед нашим посольством", – добавил Мельничук. Он просит предоставить ему защитника, чтобы отстаивал его права.

      Сергей Мельничук заявил, что его по запросу России задержали в Греции: видео

      Что известно о скандалах с Сергеем Мельничуком

      • В июня 2015 года Верховная Рада дала согласие на привлечение экс-комбата к уголовной ответственности. Мельничука подозревали в совершении ряда уголовных преступлений. В частности, по статье об организации вооруженной банды с целью нападения на предприятия или участие в ней.
      • В 2017 году НАБУ расследовало производства по подозрению в декларировании ложной информации Мельничуком.
      • В 2018 году бывший нардеп и его коллега из фракции "Радикальной партии" Дмитрий Линько подрались после эфира на телеканале Newsone.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Интерпол Греция Новости России Айдар Верховная Рада Сергей Мельничук Новости Украины Новости политики
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