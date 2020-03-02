Аваков про затримання Мельничука: Це чергова провокація Росії
1 березня Сергія Мельничука затримали на грецько-болгарському кордоні за запитом Інтерполу, яке надіслала Росія. Обґрунтовують це тим, що Мельничук нібито причетний до вбивства у Ростовській області у 2014 році.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначає: Росія банально зловживає інструментом Інтерполу заради політичного переслідування українців. Звинувачення у вбивстві, яке висунула Росія, називають сфабрикованим.
Дізнайтеся: Що відомо про екскомандира "Айдару" Сергія Мельничука, якого затримали у Греції
МВС України і Національне центральне бюро Інтерполу Національної поліції України заявляють про неприпустимість політичного переслідування осіб за допомогою Інтерполу, адже це офіційно заборонено статтею його статута,
– йдеться у заяві МВС.
Дипломати ведуть активну роботу для того, щоб Мельничук зміг безперешкодно повернутися в Україну.
Також Аваков нагадав, що Росія неодноразово зловживала можливостями Інтерполу. Зокрема нагадав про випадки переслідування Анатолія Гриценка, Мустафи Джемілєва, Рефата Чубарова та Ігоря Мазура.
Що про затримання кажуть у МЗС України
Голова департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев у коментарі "РБК-Україна" розповів, що з Мельничуком вже зустрівся український консул. Він домовився про тримання екскомандира "Айдару" у поліцейському відділенні.
З поліцією Греції консулом домовлено про тимчасове тримання затриманого в поліцейському відділені та забезпечення всім необхідним – питною водою та їжею,
– запевнив Погорельцев.
Водночас дружина Сергія Мельничука та їхня дитина розміщені у готелі поряд. Його дружина Міла розповіла "Стране", що Мельничука, найімовірніше, повезуть на суд у місто Салоніки.
Що відомо про скандали зі Сергієм Мельничуком
- У червні 2015 року Верховна Рада дала згоду на залучення екскомбата до кримінальної відповідальності. Мельничука підозрювали у здійсненні низки кримінальних правопорушень. Зокрема, за статтею про організацію озброєної банди з метою нападу на підприємства.
-
У серпні 2015 року патрульні зупинили Lexus, за кермом якого був Мельничук. У нього не виявилося посвідчення водія та техпаспорта. Тоді правоохоронці склали протокол, який Мельничук підписати відмовився. Через півтора року через суд він домігся скасування штрафу.
-
У 2017 році НАБУ розслідувало провадження за підозрою у декларуванні неправдивої інформації Мельничуком.
- У 2018 році колишній нардеп та його колега з фракції "Радикальної партії" Дмитро Лінько побилися після ефіру на телеканалі Newsone.