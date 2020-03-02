Аваков про затримання Мельничука: Це чергова провокація Росії

1 березня Сергія Мельничука затримали на грецько-болгарському кордоні за запитом Інтерполу, яке надіслала Росія. Обґрунтовують це тим, що Мельничук нібито причетний до вбивства у Ростовській області у 2014 році.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначає: Росія банально зловживає інструментом Інтерполу заради політичного переслідування українців. Звинувачення у вбивстві, яке висунула Росія, називають сфабрикованим.

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МВС України і Національне центральне бюро Інтерполу Національної поліції України заявляють про неприпустимість політичного переслідування осіб за допомогою Інтерполу, адже це офіційно заборонено статтею його статута,

– йдеться у заяві МВС.

Дипломати ведуть активну роботу для того, щоб Мельничук зміг безперешкодно повернутися в Україну.

Також Аваков нагадав, що Росія неодноразово зловживала можливостями Інтерполу. Зокрема нагадав про випадки переслідування Анатолія Гриценка, Мустафи Джемілєва, Рефата Чубарова та Ігоря Мазура.

Що про затримання кажуть у МЗС України

Голова департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев у коментарі "РБК-Україна" розповів, що з Мельничуком вже зустрівся український консул. Він домовився про тримання екскомандира "Айдару" у поліцейському відділенні.

З поліцією Греції консулом домовлено про тимчасове тримання затриманого в поліцейському відділені та забезпечення всім необхідним – питною водою та їжею,

– запевнив Погорельцев.

Водночас дружина Сергія Мельничука та їхня дитина розміщені у готелі поряд. Його дружина Міла розповіла "Стране", що Мельничука, найімовірніше, повезуть на суд у місто Салоніки.

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