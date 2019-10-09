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      Аваков пытается предупредить Зеленского, – эксперт о беспорядках на блокпосту

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      Ветераны АТО и активисты "Нацкорпуса" пытались добраться до Золотого, чтобы провести акцию протеста против разведения войск. Однако на пути у них стала полиция с угрозами стрелять. Какие последствия это может иметь для страны – читайте далее.

      Военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала рассказал, что сейчас этот конфликт был похож на театрализованное представление.

      Актуально: Столкновения на блокпосте в Кременной: все, что известно – фото, видео

      "Они пытаются показать президенту Владимиру Зеленскому, чем могут закончиться попытки одностороннего разведения войск", – пояснил эксперт.

      Сегодня это предупреждение, но завтра это может быть настоящее противостояние. То есть в следующий раз полиция вообще не будет сопротивляться, и они смогут оказаться на тех позициях, к которым они направлялись,
      – отметил Жданов.

      По его словам, он не считает, что это противостояние главы МВД Арсена Авакова и Владимира Зеленского.

      "Аваков пытается предупредить Зеленского о таких ошибочных шагах, которые могут повлиять на национальную безопасность страны", – добавил военный эксперт.

      Что случилось на блокпосту в Кременной? В Золотом ветераны и активисты планировали провести акцию протеста против разведения войск. Однако, на блокпосту в Кременной полиция встала стеной перед ними. В результате на одного из правоохранителей наехал автомобиль.

      Полицейский получил травмы, его с места событий забрала "скорая". Во время инцидента правоохранители задержали двоих человек. Один из них – мужчина, который совершил наезд на полицейского, другой – находился в розыске.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Разведение войск Война на Донбассе столкновения Полиция Национальный корпус Арсен Аваков
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