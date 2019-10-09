Аваков пытается предупредить Зеленского, – эксперт о беспорядках на блокпосту

Ветераны АТО и активисты "Нацкорпуса" пытались добраться до Золотого, чтобы провести акцию протеста против разведения войск. Однако на пути у них стала полиция с угрозами стрелять. Какие последствия это может иметь для страны – читайте далее.

Военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала рассказал, что сейчас этот конфликт был похож на театрализованное представление.

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"Они пытаются показать президенту Владимиру Зеленскому, чем могут закончиться попытки одностороннего разведения войск", – пояснил эксперт.

Сегодня это предупреждение, но завтра это может быть настоящее противостояние. То есть в следующий раз полиция вообще не будет сопротивляться, и они смогут оказаться на тех позициях, к которым они направлялись,

– отметил Жданов.

По его словам, он не считает, что это противостояние главы МВД Арсена Авакова и Владимира Зеленского.

"Аваков пытается предупредить Зеленского о таких ошибочных шагах, которые могут повлиять на национальную безопасность страны", – добавил военный эксперт.

Что случилось на блокпосту в Кременной? В Золотом ветераны и активисты планировали провести акцию протеста против разведения войск. Однако, на блокпосту в Кременной полиция встала стеной перед ними. В результате на одного из правоохранителей наехал автомобиль.



Полицейский получил травмы, его с места событий забрала "скорая". Во время инцидента правоохранители задержали двоих человек. Один из них – мужчина, который совершил наезд на полицейского, другой – находился в розыске.