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      Аваков намагається попередити Зеленського, – експерт про сутички на блокпості

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      Ветерани АТО та активісти "Нацкорпусу" намагалися дістатися до Золотого, щоб провести акцію протесту проти розведення військ. Однак на шляху їм стала поліція з погрозами стріляти. Які наслідки це може для країни – читайте далі.

      Військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу розповів, що наразі цей конфлікт був схожим на театралізовану виставу. 

      На часі: Сутички на блокпості у Кремінній: усе, що відомо – фото, відео

      "Вони намагаються показати президенту Володимиру Зеленському, чим можуть закінчитись спроби однобічного розведення військ", – пояснив експерт. 

      Сьогодні це попередження, але завтра це може бути справжнє протистояння. Тобто наступного разу поліція взагалі не буде чинити опір, і вони зможуть опинитись на тих позиціях, до яких вони направлялись,
      – зазначив Жданов. 

      За його словами, він не вважає, що це протистояння очільника МВС Арсена Авакова та Володимира Зеленського. 

      "Аваков намагається попередити Зеленського від таких хибних кроків, які можуть вплинути на національну безпеку країни", – заявив", – додав військовий експерт.

      Що сталось на блокпості у Кремінній? У Золотому ветерани та активісти планували провести акцію протесту проти розведення військ. Проте, на блокпості у Кремінній поліція стала стіною перед ними. В результаті на одного з правоохоронців наїхав автомобіль.

      Поліцейський отримав травми, його з місця подій забрала "швидка". Під час інциденту правоохоронці затримали двох осіб. Один із них – чоловік, який скоїв наїзд на поліцейського, інший – перебував у розшуку.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Арсен Аваков Володимир Зеленський Війна на Донбасі Національний корпус Розведення військ Поліція Сутички
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