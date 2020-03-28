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      Аваков о государственном перевороте: Эту тему раздувают идиоты

      - Читати новину українською
      Арсен Аваков / Пресслужба Кабміну

      Сейчас Украиной управляют компетентные люди, а раздувают тему о государственном перевороте – идиоты. В общем переворота украинцам не стоит бояться.

      Такое мнение высказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью изданию "Бабель". Так, журналисты заметили, что Аваков на фоне остального руководства страны выглядит очень уверенным и многие опасаются его диктатуры.

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      Тем, кто так думает и раздувает эту тему, могу сказать одно — идиоты! Я буду счастлив заниматься тем, что мне нравится, а не обслуживать товарищей, которые чего-то боятся, а потом просят вот сейчас спасите нас,
      – подчеркнул глава МВД.

      Аваков добавил: он радуется, что в Украине есть компетентные люди. За такие качества он уважает своих сотрудников.

      "Но кое-кто думает иначе, говорит: "О, с*ка, статью написал – наверное, хочет быть президентом". Нет, я просто выполняю свою работу так, как должен это делать. Я – один из самых опытных членов правительства, поэтому могу, хочу и буду высказываться на любую тему", – заявил он.

      Кроме того, Аваков назвал Зеленского хорошим президентом, а премьера "не дураком, а трудолюбивым и адекватным человеком".

      Поэтому не бойтесь переворота. Если переворот будет, мы его преодолеем в пользу украинского народа,
      – добавил Аваков.

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      Арсен Аваков находится на посту министра внутренних дел уже 6 лет, с февраля 2014 года. В Украине успели сменить 4 состава Кабмина, однако Аваков, несмотря на ряд громких скандалов, до сих пор занимает эту должность. В провластной партии "Слуга народа" говорят: Авакову ищут замену. Впрочем, сделать это крайне трудно, потому что в стране якобы не хватает таких опытных людей.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Министерство внутренних дел Арсен Аваков
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