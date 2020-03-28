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      Аваков про державний переворот: Цю тему роздмухують ідіоти

      - Читать новость на русском
      Арсен Аваков / Пресслужба Кабміну

      Зараз Україною управляють компетентні люди, а роздмухують тему про державний переворот – ідіоти. Загалом перевороту українцям не варто боятися.

      Таку думку висловив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в інтерв’ю виданню "Бабель". Так, журналісти зауважили, що Аваков на тлі решти керівництва країни виглядає дуже впевненим і багато хто побоюється його диктатури.

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      Тим, хто так думає і роздмухує цю тему, можу сказати одне — ідіоти! Я буду щасливий займатися тим, що мені подобається, а не обслуговувати товаришів, які чогось бояться, а потім просять ось зараз врятуйте нас,
      – наголосив очільник МВС.

      Аваков додав: він радіє, що в Україні є компетентні люди. За такі якості він поважає своїх співробітників.

      "Але дехто думає інакше, каже: "О, с*ка, статтю написав – напевно, хоче бути президентом". Ні, я просто виконую свою роботу так, як повинен це робити. Я – один з найбільш досвідчених членів уряду, тому можу, хочу і буду висловлюватися на будь-яку тему", – заявив він.

      Окрім того, Аваков назвав Зеленського хорошим президентом, а прем’єра "не дурнем, а працьовитою і адекватною людиною".

      Тому не бійтеся перевороту. Якщо переворот буде, ми його подолаємо на користь українського народу,
      – додав Аваков.

      Аваков у Кабміні: коли замінять очільника МВС? Арсен Аваков перебуває на посаді міністра внутрішніх справ уже 6 років, з лютого 2014 року. В Україні встигли змінити 4 склади Кабміну, однак Аваков, попри низку гучних скандалів, досі обіймає цю посаду. У провладній партії "Слуга народу" кажуть: Авакову шукають заміну. Втім, зробити це вкрай важко, бо у країні начебто не вистачає таких досвідчених людей.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Кабінет Міністрів України Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков Новини України Новини політики
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