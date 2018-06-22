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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Аваков рассказал, сколько за год теряет бюджет Украины из-за контрабанды

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Министр внутренних дел Арсен Аваков
Министр внутренних дел Арсен Аваков / Фото из свободных источников

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что потери украинского бюджета в результате контрабанды в год составляют 4 миллиарда долларов.

Об этом сообщает пресс-центр МВД.

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Расходы бюджета на этот год у нас составляют 991 миллиард гривен. Поступления от таможни, по плану на 2018 год, – 343 миллиарда гривен, за пять месяцев текущего года есть выполнение в размере 155 миллиардов гривен. Потери бюджета, которые мы оцениваем в результате контрабанды, специальных схем – это 70 миллиардов гривен,
– сказал Аваков.

По его словам, ежегодно украинский бюджет недополучает около 4 миллиардов долларов в результате контрабанды на границе. Министр внутренних дел отметил, что потери превышают бюджеты МВД и Минобороны.

"Вчера Кабинет министров Украины утвердил постановление № 479 и предоставил больше полномочий правоохранителям во время таможенного контроля. Правительство уже прислало целый ряд поручений и по каждому из них ДФС и правоохранители примут целый комплекс решений – совместные группы контроля, особый порядок аналитики, специальные процедуры контроля в нейтральных водах и в водах Украины ",
– сказал глава МВД.

Напомним, в Украине в четверг, 21 июня, стартует экспериментальный проект по созданию условий для предотвращения уклонения от уплаты таможенных платежей, то есть по борьбе с контрабандой. Проект заработает во исполнение постановления Кабинета министров и продлится до 31 декабря 2018 года.

Теги: Новости политики Новости Украины Кабинет Министров Украины контрабанда Арсен Аваков
Источник: 24 Канал
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