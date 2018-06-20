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В Украине стартует важный эксперимент на таможне: известна суть

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На украинской таможне стартует эксперимент по борьбе с контрабандой
На украинской таможне стартует эксперимент по борьбе с контрабандой / Иллюстративное фото

В Украине в четверг, 21 июня, стартует экспериментальный проект по созданию условий для предотвращения уклонения от уплаты таможенных платежей, то есть по борьбе с контрабандой. Проект заработает во исполнение постановления Кабинета министров и продлится до 31 декабря 2018 года.

Соответствующее постановление правительства имеется в распоряжении "РБК-Украина".

При реализации проекта полиция получит право круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля в пунктах пропуска через государственную границу и в других местах таможенной территории Украины, где органы Фискальной службы проводят таможенные формальности.

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Полиция также получит доступ к автоматизированной системе таможенного оформления "Инспектор-2006".

Кроме того, Министерство внутренних дел совместно с Министерством финансов и Государственной фискальной службой обязали ежемесячно с 1 сентября 2018 года будет подавать отчеты о результатах реализации экспериментального проекта.

Постанова Кабмін митниця контрабандаПостановление правительства о старте эксперимента на таможне

Митниця уряд постанова експериментПостановление правительства о старте эксперимента на таможне

Теги: Новости Украины Новости политики Полиция контрабанда Государственная фискальная служба пошлина Кабинет Министров Украины
Источник: 24 Канал
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