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В Україні стартує важливий експеримент на митниці: відома суть

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На українській митниці стартує експеримент по боротьбі з контрабандою
На українській митниці стартує експеримент по боротьбі з контрабандою / Ілюстративне фото

В Україні у четвер, 21 червня, стартує експериментальний проект по створенню умов для запобігання ухиленню від сплати митних платежів, тобто по боротьбі з контрабандою. Проект запрацює на виконання постанови Кабінету міністрів і триватиме до 31 грудня 2018 року.

Відповідна постанова уряду є в розпорядженні "РБК-Україна".

При реалізації проекту поліція отримає право цілодобово перебувати в зонах митного контролю в пунктах пропуску через державний кордон та в інших місцях митної території України, де органи Фіскальної служби проводять митні формальності.

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Поліція також отримає доступ до автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор-2006".

Крім того, Міністерство внутрішніх справ спільно з Міністерством фінансів і Державною фіскальною службою зобов'язали щомісяця з 1 вересня 2018 року подавати звіти про результати реалізації експериментального проекту.

Постанова Кабмін митниця контрабанда
Постанова уряду про старт експерименту на митниці

Митниця уряд постанова експеримент
Постанова уряду про старт експерименту на митниці

Теги: Новини України Новини політики Поліція Кабінет Міністрів України мито Державна фіскальна служба контрабанда
Джерело: 24 Канал
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