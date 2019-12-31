Аваков сделал Зеленского своим должником, – Гнап

Глава МВД Арсен Аваков сделал президента Зеленского своим должником еще на президентских выборах. Обменяв поддержку полиции в борьбе с фальсификациями на сохранение им министерского кресла.

Такое мнение в своем видеоблоге "Право на правду" высказал журналист Дмитрий Гнап.

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Он отметил, что кресло министра МВД дает возможность контролировать огромные финансовые потоки, с которых можно оплачивать и прихоти своего окружения.

А также отряды уличных бойцов, чтобы, в частности, давить на президента и доказывать ему собственную незаменимость,

– подчеркнул журналист.

"Следовательно, пока Аваков на посту, мы можем не надеяться на настоящую реформу полиции, в результате которой оттуда будут уволены взяточники, садисты и просто лояльные бездари", – убежден Гнап.



Провалы Арсена Авакова на посту главы МВД / Инфографика 24 канала

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Смотрите полный выпуск видеоблога "Право на правду" Дмитрия Гнапа за 29 декабря 2019